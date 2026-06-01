A reação de Margarida Corceiro diz tudo: saiba o que deixou os convidados do casamento de Júlia Palha estupefactos

Júlia Palha surpreendeu os convidados do casamento com uma recordação muito especial e pouco convencional: retratos pintados de cada um, feitos pela artista Maria das Letras. A escolha foi um dos pontos mais marcantes da festa e veio para reforçar a identidade artística e criativa da noiva.

Longe dos habituais lembranças de casamento, Júlia optou por oferecer aos convidados imagens personalizadas, capturando a sua essência através da arte. Cada retrato foi trabalhado com cuidado, tornando a recordação única e intimamente ligada a quem recebeu.

A reação de Margarida Corceiro, por exemplo, foi um dos indicadores da forte impressão causada pela surpresa. A atriz deixou-se visivelmente emocionada e não conteve elogios à escolha, demonstrando que a recordação foi mais do que um gesto simbólico.

No vídeo partilhado, não é só Margarida a reagir. Cláudia Vieira, Diogo Amaral, Jessica Athayde, José Mata e Dânia Neto também foram capturados a abrir as recordações, com expressões de surpresa, sorriso e comoção. A surpresa das pinturas gerou reação generalizada entre os convidados mais mediáticos.

O resultado foi um conjunto de recordações que ficou guardado não só como lembrança do dia, mas como expressão de uma personalidade que valoriza o toque humano, a criação e a autenticidade.