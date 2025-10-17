Último episódio de «A Fazenda»: Como será o final de Eva, Talu, Joel, Gaspar, Leonor, Júlia e Mafalda?

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

O último episódio de «A Fazenda» vai ser emitido já na próxima segunda-feira, 20 de outubro de 2025. Prepare-se para grandes emoções.

Como vai ser o fim de Eva e Talu?

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) e Talu (Evandro Gomes) passeiam nas luxuriantes paisagens angolanas, mais unidos e apaixonados que nunca.

Leonor (Dalila Carmo) vem ter com Gaspar (Nuno Lopes), abraçando-o enquanto confirma que as três filhas encontraram a felicidade por terem conseguido ficar com quem amam. Gaspar e Leonor afastam-se a cavalo, juntos e apaixonados para todo o sempre.

Gaspar e Leonor viver felizes para sempre?

Em «A Fazenda», Leonor (Dalila Carmo) vem ter com Gaspar (Nuno Lopes), abraçando-o enquanto confirma que as três filhas encontraram a felicidade por terem conseguido ficar com quem amam, Eva (Margarida Corceiro) com Talu (Evandro Gomes), Júlia (Kelly Bailey) com Ary (Isaac Alfaiate), e Mafalda (Inês Aguiar) com Eduardo (Diogo Amaral).

Gaspar e Leonor afastam-se a cavalo, juntos e apaixonados para todo o sempre.

Mafalda fica com quem?

Em «A Fazenda», Eduardo (Diogo Amaral) pede desculpa a Mafalda (Inês Aguiar) por ter acusado injustamente Gustavo (Nuno Pardal) de a tentar matar.

Eduardo diz a Mafalda ter deixado Sofia (Marta Melro) por causa dela. Mafalda sorri e beija Eduardo, que corresponde.

Júlia e Ary entendem-se?

Ary (Isaac Alfaiate) pede desculpa a Júlia (Kelly Bailey) por não ter acreditado nela. Daniela (Soraia Tavares) entra, ficando de imediato furiosa ao ver ali Júlia. Esta decide não entrar em confronto, saindo. Weza e Januário (Hoji Fortuna) chegam a dizer reprovadores a Daniela já saberem que ela ficou com metade da fazenda chantageando Lukenia (Rita Cruz). Weza (Cláudia Semedo) e Januário acusam Daniela de ser igual a Lukenia, indo ficar sem nada, com Gaspar (Nuno Lopes) também a não querer que ela continue na escola.

Daniela vira-se para Ary, mas este também lhe vira costas, deixando-a sozinha.

Ary aproxima-se a dizer a Júlia que já não vai casar-se com Daniela, dizendo não querer fugir mais a ser apaixonado por ela desde o primeiro dia que a viu, propondo ficarem juntos. Júlia sorri emocionada, beijando Ary, que corresponde.

O que vai acontecer a Duarte?

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) diz que Duarte (Cláudio de Castro) vai para a prisão mal esteja recuperado do tiro que sofreu. Ary (Isaac Alfaiate) diz raivoso que ele devia ter morrido. Mafalda (Inês Aguiar) diz não saber se Duarte ficará preso se não houver provas contra ele.

Duarte esboça ar satisfeito ao ver Miro (Pedro Hossi), vendo ali uma hipótese de conseguir escapar à prisão. Miro alerta Duarte não ter vindo ali para defendê-lo, como sempre fez toda a sua vida, mas sim para dizer que percebeu que errou ao protegê-lo de todos os crimes que ele cometeu, dizendo esperar que ele consiga perceber um dia que não pode manipular e magoar os outros como fez com ele e Alba (São José Correia). Duarte desvia o olhar de Miro, que sai resoluto.

Alba e Miro concordam desolados que cometeram muitos erros com Duarte, dizendo que ele tem de ser mesmo punido por todo o mal que fez. Miro diz a Alba que apesar de tudo por que passaram, ela será sempre a mulher da sua vida, querendo ficar com ela, mesmo que agora tenham de começar do zero. Alba assente, mas avisa-o não o querer partilhar com mais ninguém. Sorriem e beijam-se apaixonadamente.

Qual o final de Joel?

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) recebe surpresa a visita de Joel (João Jesus), que lhe pede desculpa por tudo o que lhe fez, mas defendendo-se que a ama.

Joel diz ir entregar-se à polícia, mas Eva pede-lhe que não o faça, dizendo querer encerrar aquela história sem mais sentimentos de culpa.

Joel tenta aproximar-se dela, mas a jovem não deixa. Eva permite que o neto de Zulmira (Helena Isabel) vá embora sem que seja punido.

