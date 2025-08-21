A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Eva revela a Júlia episódio traumático com Duarte há sete anos

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 44min
Joel desespera: teme ser acusado do rapto de Duarte.

Júlia (Kelly Bailey) revisita um episódio perturbador daquele que pode ter mudado a sua vida: o dia em que Duarte (Cláudio de Castro)  a drogou. Acompanhada de Eva (Margarida Corceiro) , que confessa ter preferido ocultar o ocorrido a impedir o abuso, Jord torna-se ainda mais chocada quando Eva revela que, afinal, Duarte foi quem a violou há sete anos. Júlia recusa-se a aceitar essa ideia, argumentando que Marta teria reconhecido o agressor. Eva admite não ter provas, mas está certa de que foi Duarte — obcecado por ela — quem cometeu aquela violência. Em fúria, Júlia explode em frente a todos, acusando-os de mentirem para a dissuadir de ser mãe, e abandona a divisão aos gritos, seguida por Leonor (Dalila Carmo). Enquanto isso, Gustavo (Nuno Pardal) abraça Mafalda (Inês Aguiar) para a consolar, deixando Eduardo (Diogo Infante) visivelmente desconfortável.

Entretanto, Joel (João Jesus) vive um momento dramático com Becas: confessa receio de ser acusado do rapto de Duarte, afirmando que Gaspar (Nuno Lopes) e Eva planeiam apresentar queixa contra ele. Becas sugere uma solução drástica — fazer desaparecer Duarte para garantir sua segurança. Joel, desesperado, acaba por sair, exausto de tantos problemas

Relembre-se deste momento quando Joel contou toda a verdade a Eva: 

