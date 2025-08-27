Vem aí «A Fazenda»: Júlia repensa a gravidez e Leonor fica chocada

Eva (Margarida Corceiro) confessa a Talu (Evandro Gomes) que se arrepende de o ter acusado pelo sequestro de Duarte (Cláudio de Castro) . Talu, no entanto, acusa-a de estar a ser manipulada, recordando que ele sempre tentou conquistá-la e que ela o deixou à beira da morte durante o incêndio na lavra.

Enquanto isso, Leonor (Dalila Carmo) ouve, surpresa, Mafalda (Inês Aguiar) revelar que Miguel (Diogo Infante) decidiu não querer ter o bebé. Miguel aproveita o momento para expressar a Leonor toda a gratidão por ela o estar a ajudar, admitindo que ainda gosta dela. Leonor vacila, e Miguel tenta beijá-la. Ela recua, e ele pede desculpa, reconhecendo que ela está comprometida com Gaspar (Nuno Lopes).

Relembre-se deste momento entre Talu e Eva unidos contra Joel: