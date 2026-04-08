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Margarida Corceiro e Lando Norris dominam Portugal: veja a imagem que todos comentam

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Margarida Corceiro e Lando Norris dominam Portugal: veja a imagem que todos comentam - TVI

Roubaram os holofotes do estádio.

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Margarida Corceiro e Lando Norris marcaram presença em Alvalade para assistir ao encontro entre Sporting e Arsenal, relativo à primeira mão dos quartos de final da UEFA Champions League, contrariando assim os rumores que apontavam para o fim do namoro. O casal chegou a Portugal esta terça-feira proveniente de um voo privado, mostrando que continuam juntos e em público sem qualquer hesitação.

Na companhia de Margarida Corceiro e Lando Norris estava também April Ivy, cantora e ex-namorada do internacional português Rúben Dias, todos juntos na bancada do estádio. O Sporting Clube de Portugal saudou a presença do casal nas redes sociais com a mensagem: «Bem-vindo a Alvalade». Nas imagens também é possível ver Frederico Varandas, presidente do clube a oferecer uma t-shirt oficial ao piloto.

As reações nas redes sociais não se fizeram esperar, com milhares de comentários a reagir à aparição de Margarida e Lando: «Magui sabe muito», «MEU DEUS», «Pelo menos a Magui deixou alguns bons conselhos», «OMGGGGG», «a Magui a trazer o Lando», entre muitos outros.

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Nas últimas semanas, circularam rumores sobre o fim do relacionamento entre o piloto de Fórmula 1 Lando Norris e a atriz portuguesa Magui Corceiro. Estes surgiram após a divulgação de um vídeo que mostrava uma alegada conversa entre o piloto britânico e Carlos Sainz, durante a sessão fotográfica oficial de início de temporada, o que levou os fãs a especular sobre problemas na relação.

O romance entre Lando Norris e Magui Corceiro começou a ser noticiado em 2023, quando foram vistos juntos no Grande Prémio do Mónaco. No entanto, só em 2025 é que o namoro foi confirmado publicamente, consolidando uma das relações mais mediáticas do panorama português e internacional.

A presença do casal em Alvalade serve não só para reforçar a imagem de união entre ambos, mas também para desmentir, de forma clara, todos os rumores que circularam recentemente.

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