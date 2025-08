As imagens mais faladas do dia são de Margarida Corceiro e Lando Norris

O amor corre veloz nas pistas e fora delas. Este fim de semana, Margarida Corceiro voltou a mostrar que o coração também vibra nas boxes. A atriz portuguesa, de 22 anos, celebrou com um beijo apaixonado a vitória do namorado, Lando Norris, no Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, um momento que já está a correr o mundo e as redes sociais.

Nas imagens partilhadas pela transmissão oficial, Margarida é vista a aplaudir o companheiro com emoção durante a corrida e, no final, corre para os braços do piloto de 25 anos, celebrando a conquista com um beijo na boca. Um gesto público raro num romance que, durante muito tempo, foi mantido longe dos holofotes. Agora, os dois já não escondem a relação.

A atriz, que atualmente integra o elenco da novela «A Fazenda», da TVI, tem estado cada vez mais presente nas provas do Campeonato Mundial, acompanhando Lando em várias etapas. Entre motores e emoções, o casal vai consolidando uma relação que apaixona os fãs.

Depois de várias semanas de rumores e olhares atentos, Margarida e Lando parecem agora mais à vontade em partilhar momentos a dois. Discretos, mas cúmplices, vão dando sinais de que esta ligação é muito mais do que uma paixão de verão. Aliás, o próprio gesto é já considerado por muitos como uma das imagens mais ternurentas da temporada.