Margarida Corceiro é notícia numa das maiores revistas americanas. Saiba o motivo

O nome de Margarida Corceiro voltou a atravessar fronteiras — desta vez, em destaque numa das revistas mais populares dos Estados Unidos. A atriz e modelo portuguesa foi mencionada numa peça recente da People, publicação internacional de referência no mundo do entretenimento, que lançou os holofotes sobre a sua presença no Grande Prémio do Mónaco.

A notícia surge depois da atriz ter sido vista, no passado fim de semana, no emblemático circuito de Monte Carlo, onde acompanhou de perto a qualificação que garantiu a pole position a Lando Norris, piloto da McLaren. A jovem de 22 anos assistiu à prova a partir de uma das boxes da equipa — e, naturalmente, os rumores sobre uma eventual reaproximação entre os dois não tardaram a surgir.

Embora nem Margarida nem Norris tenham feito qualquer comentário público sobre o alegado relacionamento, esta não é a primeira vez que a atriz portuguesa é vista a apoiar o piloto britânico em contexto profissional. Em maio, por exemplo, marcou também presença no Grande Prémio de Miami, nos Estados Unidos.

Até ao momento, o par continua em silêncio sobre o atual estado da relação. Mas uma coisa é certa: Margarida Corceiro está, mais uma vez, no radar da imprensa internacional, desta vez, na revista americana People. E parece que não é só o mundo da moda e da televisão que está atento.