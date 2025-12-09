A Fazenda

Sem câmaras nem flashes: Margarida Corceiro partilha pela primeira vez um momento a sós ao lado de Lando Norris

  • TVI Novelas
  • Hoje às 14:30
Margarida Corceiro e Lando Norris em imagens inéditas com detalhe único.

No passado domingo, 7 de dezembro, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, Lando Norris sagrou-se novo campeão mundial de Fórmula 1, num momento de enorme emoção. As lágrimas do piloto e o beijo apaixonado trocado com a atriz Margarida Corceiro que deu vida a Eva na novela «A Fazenda», destacaram-se entre as imagens mais comentadas, captando a atenção de seguidores e meios de comunicação.

Foi neste contexto de celebração que a atriz portuguesa, de 23 anos, decidiu enaltecer publicamente o trabalho e a dedicação do namorado, com quem assumiu a relação de forma oficial em meados deste ano. Num momento descontraído e leve a atriz partilhou um abraço genuíno e sem produções. Na legenda da fotografia partilhada na sua conta de Instagram, Margarida escreveu: “O meu pequeno campeão do mundo”, numa homenagem doce e rara, mostrando a cumplicidade do casal.

A publicação rapidamente gerou uma onda de comentários e elogios de fãs e colegas. Entre as mensagens destacam-se: Sara Sampaio, que escreveu «Cuties ❤️»; Tomás Taborda, com «perfeitos❤️»; Cláudio de Castro, que comentou «Lindezas 👌🏽»; além de várias reações de seguidores como «São muitos fofinhos 😍» e «You don’t know how happy I am seeing this❤️❤️», entre milhares de outras.

Com esta partilha, Margarida Corceiro reforça a sua presença nas redes sociais e mostra o lado mais pessoal e íntimo da relação com Lando Norris, celebrando a vitória do piloto e o momento histórico na carreira do namorado.

