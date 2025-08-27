Vem aí «A Fazenda»: Eva admite que ainda ama Talu e Joel sente-se usado e enganado

Zuri (Madalena Aragão) decide não forçar Talu (Evandro Gomes) a ficar com ela contra a vontade dele, mas rapidamente fica apreensiva quando Lukenia (Rita Cruz) a ameaça, dizendo que revelará a sua falsa gravidez se ela não se mantiver do seu lado.

Entretanto, Eva (Margarida Corceiro) pede desculpa a Joel (João Jesus) por o ter culpado pelo rapto de Duarte (Cláudio de Castro), mas admite que o episódio a fez perceber que ainda gosta de Talu. Joel responde de forma dura, confessando sentir-se usado por ela, e que ela só o procurou para resolver os seus próprios problemas.

Relembre-se do momento em que Talu se declarou a Zuri quando estava muito ansiosa por causa do seu futuro: