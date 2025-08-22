A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Eva decide o seu destino e faz promessa inesperada a Talu

  • TVI Novelas
  • Hoje às 00:00
Vem aí «A Fazenda»: Eva decide o seu destino e faz promessa inesperada a Talu - TVI

Eva tenta seguir em frente, mas a sombra de Duarte e os segredos de Joel continuam a cercá-la.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Talu (Evandro Gomes) respira de alívio ao ouvir Eva  (Margarida Corceiro)  garantir que está disposta a permanecer com ele em Angola, para não o prejudicar agora que Zuri (Madalena Aragão) vai ter um filho seu. Ele convence-se de que, apesar de tudo, Eva não vai interferir na vida deles.

Entretanto, Eva prepara-se para receber alta do posto médico. Mafalda e Gustavo avisam-na de que terá de continuar sob vigilância policial enquanto Duarte (Cláudio de Castro)  não for encontrado, sobretudo porque Joel se mantém em silêncio sobre o assunto.

Relembre-se que Talu e Eva estão cada vez mais apaixonados e unidos: 

Relacionados

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Zuri devastada após ouvir decisão dura de Talu

A Fazenda
Hoje

Vem aí «A Fazenda»: Leonor faz revelação às filhas sobre morte de Bianca

A Fazenda
Hoje

Joel arranja novo esconderijo para Duarte, mas a que preço?

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Júlia e Ary entregues ao amor e à incerteza do teste de ADN

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Eduardo devastado com a confissão de Mafalda

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Ontem
1

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Ontem
2

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

A Fazenda
Hoje
3

Exclusivo «A Fazenda»: Eva e Joel são presos

A Fazenda
dom, 29 jun
4

Lembra-se da Carminho de «Super Pai»? 20 anos depois, a atriz vai ser mãe pela 2ª vez e já sabe o sexo do bebé

14 nov 2023
5

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Serão estas as imagens mais bonitas de Maria Botelho Moniz?

Ontem

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Ontem

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Ontem

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Ontem

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Ontem

Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?

qua, 20 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN