Vem aí «A Fazenda»: Eva decide o seu destino e faz promessa inesperada a Talu

Talu (Evandro Gomes) respira de alívio ao ouvir Eva (Margarida Corceiro) garantir que está disposta a permanecer com ele em Angola, para não o prejudicar agora que Zuri (Madalena Aragão) vai ter um filho seu. Ele convence-se de que, apesar de tudo, Eva não vai interferir na vida deles.

Entretanto, Eva prepara-se para receber alta do posto médico. Mafalda e Gustavo avisam-na de que terá de continuar sob vigilância policial enquanto Duarte (Cláudio de Castro) não for encontrado, sobretudo porque Joel se mantém em silêncio sobre o assunto.

Relembre-se que Talu e Eva estão cada vez mais apaixonados e unidos: