É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Este é o look de Margarida Corceiro que está viral e é ideal para a primavera. Saiba onde comprar

Margarida Corceiro, que completa 23 anos no próximo dia 26 de outubro, continua a afirmar-se como uma das mulheres mais bonitas e talentosas de Portugal, conquistando não só o público nacional, mas também reconhecimento além-fronteiras.

A atriz começou o seu percurso muito jovem, aos 16 anos, na TVI, onde integrou o elenco da novela «Prisioneira». Desde então, a sua carreira tem sido marcada por uma evolução constante e por personagens de grande destaque. Em 2020, brilhou como concorrente no programa «Dança com as Estrelas» e, nesse mesmo ano, deu vida à Constança em «Bem me Quer».

Seguiu-se o papel de Rita, em «Quero é Viver» (2022), uma personagem intensa e marcante que consolidou a sua posição entre as jovens atrizes mais promissoras da televisão portuguesa. Já em 2023, Margarida surpreendeu ao estrear-se como apresentadora no concurso «Cabelo Pantene – A Competição», e no mesmo ano foi escolhida como antagonista da 10.ª temporada de «Morangos com Açúcar», onde mostrou uma nova faceta da sua versatilidade artística.

Em 2024, a atriz assumiu um dos papéis principais em «A Fazenda», novela de grande sucesso da TVI, onde interpretou Eva, uma das personagens mais complexas e carismáticas da trama.

Mas o talento de Margarida Corceiro já ultrapassou fronteiras. Em 2024, integrou o elenco da série internacional «Ponto Nemo», e prepara-se agora para um novo e ambicioso desafio: vai protagonizar a adaptação cinematográfica do best-seller “Tudo o que Nunca Fomos”, de Alice Kellen, ao lado do ator espanhol Maxi Iglesias.

Esta nova fase marca o início da sua carreira internacional, num percurso que combina beleza, talento e determinação. Aos 23 anos, Margarida Corceiro é já um dos rostos mais influentes e admirados da ficção portuguesa, e promete continuar a brilhar — agora, também no cinema europeu.