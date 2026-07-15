Nova conquista de Margarida Corceiro deixa famosos rendidos: «Perfeita»

Margarida Corceiro volta a estar em destaque no universo da moda. A atriz e modelo portuguesa é uma presença cada vez mais habitual em algumas das mais prestigiadas publicações nacionais e internacionais e acaba de protagonizar mais uma capa memorável para a Vogue Portugal.

A mais recente colaboração da artista surge na edição conjunta de julho e agosto de 2026, numa produção que rapidamente conquistou os fãs. Na fotografia escolhida para a capa, Margarida Corceiro aparece deslumbrante, vestida com um elegante vestido branco comprido, enquanto posa em cima da mesa de bar de um típico café português, numa imagem que combina sofisticação e tradição.

A sessão fotográfica mereceu um destaque especial nas redes sociais da atriz, que não escondeu a emoção ao partilhar a conquista com os seguidores. Na legenda da publicação, Margarida dirigiu-se à mãe com uma mensagem simples, mas carregada de significado: «Mãe olha, estou na capa da Vogue».

A frase rapidamente enterneceu os fãs e deu ainda mais força às milhares de reações que a publicação recebeu em poucas horas. Entre colegas e amigos do meio artístico, multiplicaram-se os elogios à atriz e modelo portuguesa.

O ator Tomás Taborda foi um dos primeiros a reagir, deixando um comentário entusiasmado: «PERFEITA». Também a atriz Matilde Reymão Nogueira fez questão de assinalar o momento com um simples, mas expressivo, «Linda».

Já Júlia Palha mostrou-se impressionada com o resultado da produção e escreveu: «UAUUU», enquanto Sara Matos não escondeu a surpresa: «OMG». Entre as muitas mensagens recebidas, destacou-se ainda o comentário de uma antiga concorrente do Big Brother, que escreveu: «Omgggg perfeita».

Os elogios não ficaram por aqui. Entre centenas de comentários, muitos seguidores aproveitaram para sublinhar o percurso de Margarida Corceiro e o sucesso que tem alcançado nos últimos anos. «Você mereceeeee todo amor e sucesso do mundo», escreveu uma fã, numa das mensagens mais emotivas deixadas na publicação.

Cada vez mais consolidada no mundo da moda e da representação, Margarida Corceiro continua a afirmar-se como um dos rostos portugueses mais influentes da sua geração. Esta capa de verão surge, assim, como mais um marco importante numa carreira que tem sido acompanhada de perto pelo público e que continua a somar conquistas.