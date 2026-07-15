Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Nova conquista de Margarida Corceiro deixa famosos rendidos: «Perfeita»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:47
Nova conquista de Margarida Corceiro deixa famosos rendidos: «Perfeita» - TVI

Margarida Corceiro recebe onda de carinho após este momento.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Margarida Corceiro volta a estar em destaque no universo da moda. A atriz e modelo portuguesa é uma presença cada vez mais habitual em algumas das mais prestigiadas publicações nacionais e internacionais e acaba de protagonizar mais uma capa memorável para a Vogue Portugal.

A mais recente colaboração da artista surge na edição conjunta de julho e agosto de 2026, numa produção que rapidamente conquistou os fãs. Na fotografia escolhida para a capa, Margarida Corceiro aparece deslumbrante, vestida com um elegante vestido branco comprido, enquanto posa em cima da mesa de bar de um típico café português, numa imagem que combina sofisticação e tradição.

A sessão fotográfica mereceu um destaque especial nas redes sociais da atriz, que não escondeu a emoção ao partilhar a conquista com os seguidores. Na legenda da publicação, Margarida dirigiu-se à mãe com uma mensagem simples, mas carregada de significado: «Mãe olha, estou na capa da Vogue».

A frase rapidamente enterneceu os fãs e deu ainda mais força às milhares de reações que a publicação recebeu em poucas horas. Entre colegas e amigos do meio artístico, multiplicaram-se os elogios à atriz e modelo portuguesa.

O ator Tomás Taborda foi um dos primeiros a reagir, deixando um comentário entusiasmado: «PERFEITA». Também a atriz Matilde Reymão Nogueira fez questão de assinalar o momento com um simples, mas expressivo, «Linda».

Júlia Palha mostrou-se impressionada com o resultado da produção e escreveu: «UAUUU», enquanto Sara Matos não escondeu a surpresa: «OMG». Entre as muitas mensagens recebidas, destacou-se ainda o comentário de uma antiga concorrente do Big Brother, que escreveu: «Omgggg perfeita».

Os elogios não ficaram por aqui. Entre centenas de comentários, muitos seguidores aproveitaram para sublinhar o percurso de Margarida Corceiro e o sucesso que tem alcançado nos últimos anos. «Você mereceeeee todo amor e sucesso do mundo», escreveu uma fã, numa das mensagens mais emotivas deixadas na publicação.

Cada vez mais consolidada no mundo da moda e da representação, Margarida Corceiro continua a afirmar-se como um dos rostos portugueses mais influentes da sua geração. Esta capa de verão surge, assim, como mais um marco importante numa carreira que tem sido acompanhada de perto pelo público e que continua a somar conquistas.

Relacionados

«Boa sorte, mãe»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações com gesto carregado de ternura

A família pode crescer? Diogo Amaral revela 'desejo' inesperado para o futuro com Jessica Athayde

Está quase! Kelly Bailey vive momento especial a poucos dias de voltar a ser mãe: «Entrei oficialmente naquela fase»

Mais Vistos

Passaram-se 25 anos e continuam a provar porque são um dos casais mais bonitos de sempre

A Protegida
Ontem
1

«A minha esposa e eu»: Inês Castel-Branco surpreende fãs com viagem e partilha encontro especial

Ontem
2

«Épica»: Inês Castel- Branco arrasa com "look Madonna"

18 set 2023
3

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre que Pedro teve um filho com outra mulher e pede-lhe explicações

A Madrasta
sex, 10 jul
4

Vem aí em «A Madrasta»: Diana descobre pista decisiva que pode provar a sua inocência

A Madrasta
Ontem
5

Exclusivo «A Madrasta»: Francisca desiste de Pedro

A Madrasta
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Madrasta»: Raquel exige que contratem Ricardo senão conta a Pedro os desfalques que Filipe faz

A Madrasta
Ontem

Casou em Portugal e voltou a dizer “sim” em Las Vegas. A lua de mel de Júlia Palha continua a surpreender

Hoje

Exclusivo «A Madrasta»: Francisca desiste de Pedro

A Madrasta
Ontem

Está quase! Kelly Bailey vive momento especial a poucos dias de voltar a ser mãe: «Entrei oficialmente naquela fase»

Hoje

Lourenço Ortigão derrete fãs com gesto amoroso antes do nascimento do bebé: «Não acontece só às grávidas»

Hoje

A família pode crescer? Diogo Amaral revela 'desejo' inesperado para o futuro com Jessica Athayde

Hoje
FORA DO ECRÃ

Depois da polémica com a filha, Agir quebra o silêncio e reage aos ataques: «Arrasado pelas críticas»

Hoje

Nova conquista de Margarida Corceiro deixa famosos rendidos: «Perfeita»

Hoje

«Boa sorte, mãe»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações com gesto carregado de ternura

Hoje

A família pode crescer? Diogo Amaral revela 'desejo' inesperado para o futuro com Jessica Athayde

Hoje

Está quase! Kelly Bailey vive momento especial a poucos dias de voltar a ser mãe: «Entrei oficialmente naquela fase»

Hoje

Lourenço Ortigão derrete fãs com gesto amoroso antes do nascimento do bebé: «Não acontece só às grávidas»

Hoje
Mais Fora do Ecrã