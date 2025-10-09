Vem aí em «A Fazenda»: Onde está Eva? Lukenia torna-se a principal suspeita

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) e Leonor (Dalila Carmo) acabam por concordar não fazer muito sentido que Lukenia (Rita Cruz) ande a perseguir Eva (Margarida Corceiro) em Lisboa quando conseguiu o que queria, que era que ela se fosse embora e se afastasse de Talu (Evandro Gomes). Leonor avisa Miguel para não pensar que vão ficar juntos, mesmo que ela não volte para Gaspar (Nuno Lopes). Miro (Pedro Hossi) chega a perguntar-lhes o que se passa com Alex.

Miguel e Leonor explicam a Miro que Alex teve de desaparecer por ter denunciado um antigo colega de cela, que agora anda atrás dele. Miro questiona como fica assim Júlia (Kelly Bailey).

Júlia diz a Leonor também não acreditar que Eva ande desaparecida sob ameaça de Lukenia. Júlia conta à mãe que veio um homem lá a casa à procura de Alex, mas pensa ter sido convincente a dizer-lhe não saber nada dele. Leonor não fica nada descansada.

Recorde-se que Lukenia tem feito de tudo para destruir Eva: