Esta atriz da TVI está em Londres e foi ver "uma rainha": sabe de quem falamos?

Margarida Corceiro, a jovem atriz da TVI, de 22 anos, esteve este fim-de-semana em Londres e marcou presença no concerto de uma grande estrela: a norte-americana Sabrina Carpenter. O evento foi um verdadeiro espetáculo, e a atriz não hesitou em partilhar a sua experiência nas redes sociais, levando os seus seguidores à loucura.

As publicações da atriz rapidamente ganharam grande visibilidade, com fãs a comentarem entusiasticamente: "Uma rainha que foi ver outra rainha" e "Sabrina + Magui = a melhor combinação!" Outros seguidores elogiaram a presença da atriz e a sua sintonia com a estrela norte-americana, destacando a energia única que as duas juntas transmitiram.

Atualmente, Margarida Corceiro dá vida a Eva em "A Fazenda", ao lado de Evandro Gomes, Talu nome da personagem do ator na novela. A sua popularidade tem vindo a crescer, e, sem dúvida, o seu fim-de-semana em Londres foi apenas mais um dos momentos que têm cativado os seus fãs.