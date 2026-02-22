A Fazenda

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:35
É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

Uma partilha rara e emocionante.

A atriz Margarida Corceiro de 23 anos, que deu vida a Eva na novela “A Fazenda”, tem estado em São Tomé e Príncipe, onde está a gravar uma campanha de biquínis, aproveitando para desfrutar da beleza natural do destino paradisíaco.

Entre as várias partilhas feitas nas redes sociais, houve uma em particular que surpreendeu os seguidores. No dia 11 de fevereiro, Margarida partilhou uma recordação especial do pai, médico de profissão, captada naquele mesmo cenário idílico. A atriz partilhou fotografias antigas, evocando memórias de há três décadas, e escreveu com ternura: «O meu pai há 30 anos na mesma. Que adorável.»

A acompanhar a atriz nesta viagem encontra-se Catarina Maia, influencer e modelo, e uma das suas melhores amigas. As duas têm mostrado vários momentos da experiência em São Tomé e Príncipe, entre sessões fotográficas, paisagens deslumbrantes e instantes de descontração, revelando uma cumplicidade evidente e uma amizade sólida.

Relembre-se que a atriz namora com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris: 

 

A Fazenda

A Fazenda
sex, 20 fev

A Fazenda
ter, 10 fev

Amor à Prova
seg, 2 fev

A Fazenda
seg, 2 fev

A Fazenda
qui, 29 jan

A Fazenda
qua, 28 jan
