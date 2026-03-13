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Milhares de gostos: eis o vídeo de Margarida Corceiro que está a correr mundo

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 15min
Milhares de gostos: eis o vídeo de Margarida Corceiro que está a correr mundo - TVI

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As jovens estrelas Margarida Corceiro e Tomás Taborda, conhecidos por terem dado vida a Gabi e Harry na série Morangos com Açúcar, protagonizaram recentemente um momento intimista que rapidamente se tornou viral. Margarida Corceiro deu também vida à personagem Eva na novela Cacau, consolidando o seu percurso na ficção nacional.

Os atores protagonizaram algumas performances que conquistaram o público, mostrando uma química natural e um talento inato para a música. Desta vez, Margarida e Tomás surpreenderam com talento inesperado e publicaram um vídeo onde aparecem sentados no sofá a cantar músicas dos ABBA, num ambiente descontraído e divertido.

Ora veja: 

A atriz legendou o vídeo com a frase: «ontem obriguei-o a uma noite de karaoke», transmitindo todo o espírito leve e espontâneo da experiência. A publicação rapidamente gerou interação dos seguidores e dos próprios protagonistas, com comentários como: «O hiperfoco nos ABBA», de Tomás Taborda, «eu não acredito que o meu sonho se tornou realidade», «Como assim tão perfeitaaaaaa?», «ABBA terá sempre o nosso coração», «É a barbie profissões, modela, canta, atua...», e «a minha Sophieeee», entre muitos outros.

Este episódio reforça o cativante vínculo entre os dois atores e a forma como conseguem conquistar fãs para além da ficção, explorando o seu talento musical e a sua autenticidade. Margarida Corceiro e Tomás Taborda continuam a afirmar-se como jovens talentos versáteis da televisão portuguesa, capazes de criar momentos memoráveis que vão muito além das suas personagens em Morangos com Açúcar e Cacau.

Recorde-se que a atriz mantém uma relação com o piloto de F1 Lando Norris: 

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