Esta atriz portuguesa está a ser descrita como a ‘mais linda do Mundo’. Tudo por causa de um penteado novo

Margarida Corceiro voltou a colocar Portugal em destaque num dos eventos mais mediáticos do mundo: o Festival Internacional de Cinema de Veneza.

A atriz portuguesa, de 23 anos, marcou presença no evento italiano e não passou despercebida. Num dos momentos da sua passagem por Veneza, Margarida Corceiro deslumbrou com um look de Giorgio Armani e maquilhagem Armani Beauty.

E os elogios não tardaram a chegar. A atriz recebeu inúmeras mensagens de figuras públicas, mas também de muitos seguidores, que ficaram rendidos à sua beleza.

Em destaque esteve também o novo penteado de Margarida Corceiro, que segue uma das tendências mais virais do momento no que toca aos cabelos: o bob, um corte acima dos ombros.

Nas redes sociais, foram muitos os comentários deixados na publicação da atriz.

Mafalda Castro escreveu: «A mais, mais». Já Liliana Santos não escondeu o entusiasmo: «Ai, meu Deus». Rita Pereira também reagiu: «Que linda», enquanto Inês Castel-Branco resumiu tudo em poucas palavras: «Que estrondo».

Mas os elogios não ficaram por aqui. Entre as muitas mensagens deixadas pelos seguidores, há quem considere que Margarida Corceiro está a representar Portugal da melhor forma.

«Portugal bem representado», «Que representação nacional tão incrível» e «A nossa melhor modelo em Portugal. Muito orgulho» são alguns dos comentários.

Houve ainda quem não tivesse dúvidas: «A mais linda do mundooo».