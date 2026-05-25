Uma das gémeas mais famosas da ficção portuguesa revive drama familiar: “Nunca dou a vida como garantida”

As irmãs, conhecidas do público desde a participação na série “Morangos Com Açúcar”, voltaram a abordar a experiência, que marcou profundamente a sua vida familiar e pessoal. Mariana e Margarida Martinho recordaram recentemente o susto vivido há seis anos, quando Margarida Martinho, na altura com 25 anos, sofreu um aneurisma cerebral enquanto estava no ginásio. A atriz sentiu uma “dor horrível” na cabeça e acabou por ser transportada de urgência para o hospital, onde foi assistida no Royal London Hospital.

Durante esse período, foi Mariana Martinho quem desempenhou um papel decisivo ao alertar os médicos para o historial familiar, referindo que a mãe das gémeas já tinha sofrido um aneurisma, informação que ajudou na avaliação clínica da situação: “A maioria das pessoas que tem uma rotura de um aneurisma cerebral não sobrevive”, recordou a atriz.

Mais recentemente, Mariana Martinho partilhou uma reflexão nas redes sociais que evidencia a forma como encara a vida desde então, sublinhando a importância da vigilância e da prevenção constante. No mesmo contexto, escreveu: «Tolerância do coração a notícias traumáticas: surpreendentemente elevada» e revelou a sua realidade pessoal: «Irmã gémea: aneurisma roto. Mãe: aneurisma roto. Irmão: cirurgia a um aneurisma. Eu: consultas regulares e nunca dar a vida como garantida.»

Mariana Martinho mantém assim uma postura de alerta permanente, valorizando a prevenção e a saúde, consciente de que a vida não é garantida e de que o risco de situações semelhantes se mantém presente no seu contexto familiar.