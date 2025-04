Maria Botelho Moniz é vítima de fraude e faz aviso sério

Maria Botelho Moniz recorreu esta segunda-feira, 8 de abril, às redes sociais para alertar os seguidores para uma situação grave: o uso não autorizado da sua imagem na promoção de um produto que desconhece por completo.

A comunicadora partilhou uma story no Instagram com fundo preto e uma mensagem clara e firme, onde expõe o sucedido:

«Boa tarde, tornou-se do meu conhecimento que estão a utilizar a minha imagem de forma indevida e claramente sem o meu consentimento na venda de um produto que nunca consumi nem publicitei. Peço pff a quem tenha, infelizmente, adquirido o produto que entre em contacto com a minha equipa de forma a que consigamos formular as devidas queixas junto das autoridades. Obrigada»

O mais importante nesta comunicação é o apelo direto da apresentadora a todos os que possam ter sido lesados, para que entrem em contacto com a sua equipa. O objetivo é reunir provas e agir judicialmente contra os responsáveis pela utilização abusiva da sua imagem.

Este alerta vem reforçar a importância de verificar a autenticidade das publicidades e promoções online, especialmente quando associadas a figuras públicas.

