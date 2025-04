Maria botelho Moniz recorda história de amor com Pedro Bianchi Prata: « Mal sabiam que oito anos depois...»

Casamento de Maria Botelho Moniz está para breve? Ana Guiomar deixa 'dica'

Uma página de fãs dedicada a Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata partilhou recentemente no Instagram um vídeo especial que está a comover os seguidores do casal. No registo, vê-se Maria Botelho Moniz a entrevistar Pedro Bianchi Prata no programa "Curto Circuito", numa altura em que a apresentadora ainda conduzia o formato da SIC Radical.

A partilha torna-se ainda mais especial pela mensagem emotiva que a acompanhava. O fã escreveu:

«Dez de setembro de dois mil e doze. O dia em que os caminhos se cruzaram pela primeira vez. Mal sabiam que oito anos depois, a vinte e três de abril de dois mil e vinte, uma história de amor começaria a ser escrita. É tão bonito e tão especial poder acompanhar o vosso amor. Vocês são o motivo de continuar a acreditar no amor. Obrigada por serem uma inspiração diária. Digo isto de coração. Gosto muito de vocês».

A mensagem, cheia de carinho e admiração, não passou despercebida a Maria Botelho Moniz, que republicou o story no seu perfil de Instagram, agradecendo de forma discreta, mas sentida, o gesto do seguidor.

Este momento mostra como o amor entre Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, que estão juntos há cinco anos, continua a inspirar muitos. De recordar que Maria Botelho Moniz, de 41 anos, é mãe de Vicente, de 1 ano, fruto da relação com o piloto Pedro Bianchi Prata, com quem está noiva há três anos.

