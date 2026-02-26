Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Depois do sucesso alcançado à frente do programa Primeira Companhia, Maria Botelho Moniz prepara-se para uma nova fase, marcada por uma pausa nos diretos e nas emissões televisivas. Este período surge como uma oportunidade para abrandar o ritmo e dedicar mais tempo à família, bem como a projetos pessoais e tarefas em casa.

Conhecida pela sua personalidade independente, afetiva e genuína, a apresentadora decidiu partilhar com os seguidores uma das perguntas que mais vezes lhe é colocada: «Maria quando não estás no ar aproveitas para descansar?». A resposta surgiu em formato de vídeo, mostrando que o descanso pode assumir diferentes formas.

Num reel publicado nas redes sociais, Maria Botelho Moniz aparece a fazer bricolage e a “cuidar” de uma mesa de exterior, revelando o seu gosto por trabalhos manuais e pequenas melhorias domésticas. Longe dos estúdios e das câmaras, a comunicadora mostra-se prática, dedicada e totalmente envolvida na tarefa.

A partilha gerou inúmeras reações por parte dos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e identificação. Entre elas, destacam-se: « Faço o mesmo! Boa!»; « A paixão pelos trabalhos manuais e bricolage falam mais alto 😍😍😍 estou certa que ficará um lindo trabalho ❤️❤️❤️ adoraria ver o resultado final »; « ahahahahaha adoro», entre muitos outros comentários que elogiam a sua autenticidade.

Esta nova fase demonstra que, mesmo fora do ecrã, Maria Botelho Moniz mantém a mesma energia e dedicação que a caracterizam, encontrando nas pequenas tarefas do dia a dia uma forma de equilíbrio e realização pessoal.