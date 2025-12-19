Com apenas 2 anos, filho de Maria Botelho Moniz faz pedido surpreendente para este natal

Com apenas 2 anos, filho de Maria Botelho Moniz faz pedido surpreendente para este natal - TVI

Um pedido inesperado mas cheio de significado.

Maria Botelho Moniz partilhou em direto no ‘V+ Fama’ um detalhe ternurento sobre o filho, Vicente, de dois anos, revelando que o menino já fala inglês e que fez um pedido muito especial ao Pai Natal, expresso precisamente noutra língua. A apresentadora esteve em direto no programa transmitido no V+ TVI, no dia 18 de dezembro, onde contou também como a família vai passar a quadra natalícia.

Durante a introdução do momento, Adriano Silva Martins destacou que Vicente, filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, «já fala em inglês». A comunicadora confirmou a informação e explicou o contexto em que o filho tem tido contacto com a língua: «Fala em inglês sim. Ele de manhã faz ali três horas num sítio de brincadeira para começar a socializar com alguns miúdos, em que uma das professoras só fala em inglês com eles, para eles também se irem familiarizando. E ele agora absorveu estas coisas e diz coisas como “yellow school bus”».

Foi precisamente essa expressão que esteve na origem de um pedido inesperado para o Natal. Em direto, Maria Botelho Moniz revelou o presente escolhido por Vicente, explicando: «Foi o que ele pediu para o Natal. O que é extraordinário. É aqueles autocarros da escola amarelos, típicos americanos. Ele deve ter visto aquilo em algum lado e disse que era o que ele queria. Disse-nos em inglês».

A apresentadora acrescentou ainda que Pedro Bianchi Prata não perdeu tempo a concretizar o desejo do filho: «O Pedro foi logo à internet, encontrou e já chegou. Já está embrulhado à espera dele».

A cerca de uma semana do Natal, Adriano Silva Martins quis ainda saber como será passada a quadra festiva. Perante a pergunta «Fazes cá em Lisboa?», Maria explicou que a família irá dividir-se entre o Norte e a capital: «É dividido, porque o Pedro é do Porto e, portanto, vamos este domingo para cima, estamos lá três dias. No dia 24 ainda passamos lá até meio do dia, depois vimos para baixo para passar com a minha família».

Este registo reforça a imagem de uma família unida, cúmplice e feliz, que valoriza cada instante vivido em conjunto, mostrando que, no meio da azáfama profissional, há sempre espaço para criar memórias inesquecíveis.

 

