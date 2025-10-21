«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia

Apanhada desprevenida na sua própria casa.

A apresentadora Maria Botelho Moniz, de 41 anos, voltou a encantar os seguidores ao partilhar um momento íntimo e genuíno da sua vida familiar, longe dos holofotes e das câmaras. Numa publicação cheia de ternura e simplicidade, a apresentadora mostrou-se em ambiente descontraído, a preparar petiscos para um churrasco em casa, rodeada de amigos e da sua família.

Conhecida pelo seu carinho, autenticidade e forte sentido de família, Maria partilhou uma fotografia captada por uma amiga que, segundo revelou, “ficou em nossa casa uma semana”. Na imagem, pode ver-se o marido, Pedro Bianchi Prata, a dar o jantar ao pequeno Vicente, enquanto Maria prepara tudo para o último churrasco do ano. O registo transmite uma sensação de calma, amor e normalidade, mostrando a apresentadora no seu lado mais humano e quotidiano.

Na legenda, Maria Botelho Moniz escreveu palavras que tocaram muitos corações: «Um frame de família apanhado por uma amiga que ficou em nossa casa uma semana. O Pedro a dar o jantar ao Vicente e eu a preparar tudo para recebermos um pequeno grupo para o último churrasco do ano. A vida de uma família, a minha. Da qual me orgulho todos os dias ❤️»

A publicação rapidamente recebeu uma onda de elogios e comentários de carinho, com muitos fãs a destacarem a naturalidade e a serenidade do momento. Um dos comentários bem especial do seu noivo: «Home »; “Que momento importante ❤️”, «A vida a acontecer. Sem holofotes, sem mascaras, com Amor. Sempre. E é tão bonita». Outros sublinharam que Maria Botelho Moniz é um exemplo de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, mantendo sempre os pés assentes na terra apesar do sucesso.

Entre programas, projetos e o papel de mãe, Maria mostra que a verdadeira felicidade está nas pequenas coisas — nas rotinas, nos gestos simples e no amor partilhado em família. O registo espontâneo, captado “na correria boa do dia a dia”, revela uma mulher serena, confiante e grata pelo que construiu.

Reveja aqui mais um momento em família muito engraçado:

Com esta partilha, Maria Botelho Moniz reforça a imagem de mulher autêntica e inspiradora, provando que, por detrás da figura televisiva, há uma mãe e esposa que vive com intensidade cada instante do quotidiano. Uma vida simples, mas plena — e da qual, como diz com orgulho, não podia estar mais feliz.

Veja aqui: 

