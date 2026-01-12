«Sorrisos que dizem tudo»: Este é o segredo dos domingos felizes do filho e do companheiro de Maria Botelho Moniz

O filho de Maria Botelho Moniz derreteu o coração de todos.

A apresentadora Maria Botelho Moniz está a atravessar uma fase particularmente feliz e marcante, tanto a nível profissional como pessoal. No inicio de janeiro, estreou-se na condução de «A Primeira Companhia», um novo projeto televisivo que assinala mais um passo sólido e relevante na sua carreira, confirmando a confiança que a estação deposita no seu talento e versatilidade.

Paralelamente a este momento de afirmação profissional, a vida familiar da apresentadora continua a ser vivida com grande cumplicidade e ternura. O noivo, Pedro Bianchi, recorreu às redes sociais para partilhar um episódio simples, mas profundamente emotivo, que mostra como se vivem os domingos em casa da família e que rapidamente conquistou os seguidores.

Depois de três dias fora, o regresso a casa foi marcado por um gesto cheio de significado por parte do pequeno Vicente, de apenas dois anos. Segundo contou Pedro Bianchi, a primeira coisa que o filho fez foi chamar pela mãe. Sensibilizado pelo momento, decidiu deixá-lo ficar acordado “só mais um bocadinho” para ver o início da gala de «A Primeira Companhia», permitindo-lhe ver a mãe na televisão.

O resultado foi um instante de pura felicidade. “Ficou mesmo feliz. Aqueles sorrisos que dizem tudo, sem precisar de palavras”, escreveu Pedro Bianchi, descrevendo a reação espontânea e genuína do filho. Pouco depois, Vicente adormeceu tranquilamente, já a pensar no dia seguinte, uma vez que a manhã começa cedo com a escola. Na mesma partilha, o marido da apresentadora não escondeu o orgulho e o carinho pelo filho, sublinhando que Vicente é um menino bem-comportado, feliz e equilibrado, rematando com uma frase que resume o essencial: “E isso é o mais importante de tudo.”

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho por parte dos seguidores, que não ficaram indiferentes à doçura do momento. Comentários como “Que amor!!”, “Tão querido, um amor de menino”, “Que linda família!” ou “O Vicente é um menino feliz, tem uns pais maravilhosos” multiplicaram-se, refletindo o carinho do público pela apresentadora e pela sua família.

Entre novos desafios profissionais e momentos simples vividos em casa, Maria Botelho Moniz parece estar a viver uma fase de pleno equilíbrio, onde o sucesso na televisão caminha lado a lado com a felicidade familiar — uma combinação que continua a conquistar quem a acompanha dentro e fora do ecrã.

