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«Arrasa, mãe!»: o momento amoroso entre Vicente e Maria Botelho Moniz na estreia de Big Brother Verão

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 28min
«Arrasa, mãe!»: o momento amoroso entre Vicente e Maria Botelho Moniz na estreia de Big Brother Verão - TVI

Um momento de carinho familiar inigualável.

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Pedro Bianchi Prata, o piloto e empresário que acompanha Maria Botelho Moniz desde os bastidores, partilhou um vídeo que mostra um domingo especial com a família, Maria e o filho Vicente. O dia começou no Offroad Center, onde Pedro e Vicente andaram de mota, brincaram na oficina e aprendem que “as mãos também se sujam quando se faz aquilo de que se gosta”.

Na descrição do vídeo, Pedro escreveu: “Há domingos que passam depressa. E há domingos que queremos guardar para sempre”. O início do dia foi no Offroad Center, onde Vicente brincou e Pedro ensinou a andar de mota, numa atividade em que as mãos ficam sujas, mas a alegria é grande.

Almoçaram rodeados pelos cães de família, depois de seguida para os estúdios do «Big Brother Verão» para desejar boa sorte à mãe. A viagem foi feita entre conversas, gargalhadas e a música que Vicente pede para ouvir vezes sem conta, num ambiente descontraído e familiar.

Já em casa, ainda houve tempo para as brincadeiras no elevador e, principalmente, para ver a mãe estrear mais uma edição do Big Brother Verão. Maria apresenta o formato pela segunda vez, após o sucesso da primeira edição em 2025. Vicente não tirava os olhos da televisão e, entre beijinhos para o ecrã, dizia: “Arrasa, mãe!”, com toda a convicção.

Pedro Bianchi Prata escreveu ainda: “Porque, no fim, o tempo que passamos juntos é sempre o melhor investimento que podemos fazer”. O vídeo mostra que o casal, Pedro e Maria, vive momentos de grande proximidade, mesmo com a conciliação do trabalho de ambos os pais.

O domingo é um exemplo de como o tempo em família é o melhor investimento possible. Pedro, Maria e Vicente vivem dias felizes, com momentos de brincadeira, apoio e carinho. A estreia de Maria no «Big Brother Verão» é mais um passo importante no seu percurso, e o apoio do filho e do companheiro é fundamental.

Recorde aqui o momento da estreia de Maria Botelho Moniz no novo «Big Brother Verão»:

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