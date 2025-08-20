Com quem é parecido o filho de Maria Botelho Moniz? A internet não tem dúvidas

Também concorda?

  • Maria Botelho Moniz partilhou nas redes sociais um momento em família com o noivo, Pedro Bianchi Prata, e o filho Vicente.

  • Na legenda, escreveu apenas “Casa”, enquanto os seguidores comentaram com elogios como “Linda família” e “Família é tudo!”.

  • Alguns seguidores notaram que Vicente é a cara do pai, expressando surpresa e humor nos comentários.

Esta segunda-feira, dia 11 de agosto, Maria Botelho Moniz rapresentadora e atriz de 41 anos, ecorreu às redes sociais para partilhar um momento em família. A apresentadora surgiu ao lado do noivo, Pedro Bianchi Prata, e do filho Vicente.

Casa”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores deixaram várias mensagens, como: “Linda família”, “Família é tudo!” ou “Retrato de uma família feliz”. Alguns também notaram que o pequeno Vicente é a cara chapada do pai, comentando: «como é possivel a mulher carrega no ventre por o meses e depois a criança é a cara chapada do pai 😂😂😂😂😂😂😂 também falo por mim 😂».

Este momento partilhado por Maria Botelho Moniz reforça a imagem de uma família unida e feliz, com o público a demonstrar carinho e admiração pela relação da apresentadora com Pedro Bianchi Prata e pelo pequeno Vicente, destacando o lado mais humano e próximo da vida da apresentadora.

