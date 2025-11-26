«Depois de muitos meses»: Pedro Bianchi Prata mostra o momento em família mais desejado

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 46min
«Depois de muitos meses»: Pedro Bianchi Prata mostra o momento em família mais desejado - TVI

Pura felicidade em família!

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, acompanhados do pequeno Vicente, de dois anos, decidiram fazer uma pausa das agendas intensas para recarregar energias e aproveitar tempo de qualidade em família. O destino escolhido para esta escapadinha foi as Maldivas, um local que guarda recordações muito especiais para o casal, já que foi lá que Pedro fez o pedido de casamento a Maria. A apresentadora descreveu a viagem como “o verão que não tivemos”, refletindo o merecido descanso que estavam à procura após meses de trabalho intenso.

Durante os primeiros dias, Pedro Bianchi Prata partilhou um vídeo encantador do pequeno Vicente a brincar livremente na natureza, mostrando a alegria simples da infância: «Depois de muitos meses de trabalho e de não termos conseguido férias no verão, finalmente parámos uns dias para estar em família. Areia, mar, sol e zero preocupações. Só nós. E o melhor de tudo: ver o Vicente a brincar na areia, a fazer castelinhos, a correr para o mar e a saltar nas poças de água — simplesmente a ser uma criança feliz. Estes momentos valem tudo. ❤️🏖️»

A publicação gerou uma onda de carinho e mensagens de felicitação nas redes sociais, mostrando que os seguidores do casal se identificam com a importância de valorizarem momentos simples e felizes em família. Entre os comentários mais destacados estiveram: «E fazem muito bem ❤️👏 boas férias e sejam felizes ❤️😍 com esse menino lindo», «Abençoados sejam», comentou a cantora Romana, «Pois valem! Ver os nossos filhos felizes é o melhor do mundo! Beijos aos 3 e aproveitem família», «Aproveitem, família linda, o Vicente está um crescido.❤️❤️», «Lindos momentos ❤️❤️❤️ tanta paz. Aproveitem ao máximo» e «Amoo ver o Vicente», entre muitos outros elogios.

O vídeo e as fotos partilhadas pelo casal mostram que, mesmo na vida agitada de apresentadores e profissionais da televisão, é possível encontrar momentos de descontração e felicidade plena com a família. Esta escapadinha para as Maldivas não só oferece descanso, mas também fortalece os laços familiares e cria memórias inesquecíveis, sobretudo para o pequeno Vicente, que desfruta de cada instante ao sol e ao mar. As férias do casal reforçam a ideia de que os momentos simples, com areia, mar e brincadeira, são verdadeiramente valiosos e que, por vezes, um refúgio longe da rotina diária é essencial para renovar energias e aproveitar a vida em família.

Relacionados

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Hoje
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
2

Vem aí em «Terra Forte»: Incentivada, Flor toma uma decisão que pode mudar o rumo da história

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão

Terra Forte
dom, 9 nov
4

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Ontem
5

Quando se trata de arrasar, Ana Guiomar não falha. Ninguém esquece estes looks

Festa é Festa
qua, 19 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom

A Protegida
Hoje

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Hoje

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Ontem

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Matilde Reymão vive experiência única em Nova Iorque ao lado de ator famoso

A Protegida
Hoje

Grávida, atriz famosa recebe prenda insólita: «A fé que os meus amigos têm em mim»

Hoje

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

Terra Forte
Hoje

«Depois de muitos meses»: Pedro Bianchi Prata mostra o momento em família mais desejado

Hoje

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Hoje

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Hoje
Mais Fora do Ecrã