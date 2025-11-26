«Depois de muitos meses»: Pedro Bianchi Prata mostra o momento em família mais desejado

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, acompanhados do pequeno Vicente, de dois anos, decidiram fazer uma pausa das agendas intensas para recarregar energias e aproveitar tempo de qualidade em família. O destino escolhido para esta escapadinha foi as Maldivas, um local que guarda recordações muito especiais para o casal, já que foi lá que Pedro fez o pedido de casamento a Maria. A apresentadora descreveu a viagem como “o verão que não tivemos”, refletindo o merecido descanso que estavam à procura após meses de trabalho intenso.

Durante os primeiros dias, Pedro Bianchi Prata partilhou um vídeo encantador do pequeno Vicente a brincar livremente na natureza, mostrando a alegria simples da infância: «Depois de muitos meses de trabalho e de não termos conseguido férias no verão, finalmente parámos uns dias para estar em família. Areia, mar, sol e zero preocupações. Só nós. E o melhor de tudo: ver o Vicente a brincar na areia, a fazer castelinhos, a correr para o mar e a saltar nas poças de água — simplesmente a ser uma criança feliz. Estes momentos valem tudo. ❤️🏖️»

A publicação gerou uma onda de carinho e mensagens de felicitação nas redes sociais, mostrando que os seguidores do casal se identificam com a importância de valorizarem momentos simples e felizes em família. Entre os comentários mais destacados estiveram: «E fazem muito bem ❤️👏 boas férias e sejam felizes ❤️😍 com esse menino lindo», «Abençoados sejam», comentou a cantora Romana, «Pois valem! Ver os nossos filhos felizes é o melhor do mundo! Beijos aos 3 e aproveitem família», «Aproveitem, família linda, o Vicente está um crescido.❤️❤️», «Lindos momentos ❤️❤️❤️ tanta paz. Aproveitem ao máximo» e «Amoo ver o Vicente», entre muitos outros elogios.

O vídeo e as fotos partilhadas pelo casal mostram que, mesmo na vida agitada de apresentadores e profissionais da televisão, é possível encontrar momentos de descontração e felicidade plena com a família. Esta escapadinha para as Maldivas não só oferece descanso, mas também fortalece os laços familiares e cria memórias inesquecíveis, sobretudo para o pequeno Vicente, que desfruta de cada instante ao sol e ao mar. As férias do casal reforçam a ideia de que os momentos simples, com areia, mar e brincadeira, são verdadeiramente valiosos e que, por vezes, um refúgio longe da rotina diária é essencial para renovar energias e aproveitar a vida em família.