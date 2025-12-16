«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata voltaram a encantar os seguidores ao partilharem mais um momento marcante em família, desta vez acompanhados pelo pequeno Vicente, de dois anos. Rodeados de adrenalina, mas sobretudo de amor e cumplicidade, o casal mostrou que os melhores instantes são vividos juntos, em família.

A apresentadora recorreu às redes sociais para assinalar este dia especial, publicando duas fotografias onde surge visivelmente feliz, ao lado do companheiro e do filho. Na legenda, escreveu: «It’s a family affair.», expressão que em português significa «É um assunto de família», deixando claro que estes momentos partilhados são, acima de tudo, sobre união e felicidade familiar.

A publicação rapidamente gerou uma onda de carinho por parte dos seguidores, que não pouparam elogios à família. Entre as muitas mensagens deixadas, destacam-se comentários como: «Família maravilhosa com os valores no sítio certo ❤️🙌»; «Que fixe essa adrenalina 😍😍😍»; «Família mais linda❤️»; «Estes momentos em família são lindos ainda para mais junto dos mundos que mais gostamos 😍»; «Fotos fantásticas, Maria 😍😍😍 que lindo ver estes momentos de vocês os três 😍😍😍😍»; e ainda «Momentos inesquecíveis em Família linda e Feliz. ❤️❤️❤️».

Este registo reforça a imagem de uma família unida, cúmplice e feliz, que valoriza cada instante vivido em conjunto, mostrando que, no meio da azáfama profissional, há sempre espaço para criar memórias inesquecíveis.