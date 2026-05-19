“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

A comunicadora encontra-se agora totalmente focada num dos seus próximos grandes projetos televisivos, o reality show Big Brother Verão, cuja preparação já está em curso. Durante uma recente intervenção, Maria Botelho Moniz mostrou grande entusiasmo com o formato e deixou um forte apelo à participação do público.

A apresentadora revelou que as equipas já estão a trabalhar na nova edição e que o objetivo passa por criar um programa “diferente, dinâmico e com pessoas de todos os perfis”, sublinhando a vontade de trazer diversidade ao elenco.

Segundo a própria, a nova edição deverá incluir concorrentes de várias idades, origens e percursos de vida, tanto de Portugal como de outros países residentes no território nacional. A ideia passa por construir uma casa com histórias de vida muito distintas, promovendo o choque de personalidades típico do formato, mas também momentos de convivência e partilha.

Num tom descontraído e entusiasta, Maria Botelho Moniz deixou ainda um convite direto a todos os que alguma vez pensaram participar num reality show: “Inscrevam-se! Nunca se sabe o que pode acontecer. Toda a gente que passa por esta experiência diz que é a experiência da vida”.

A comunicadora reforçou ainda que pretende uma edição divertida, espontânea e com espaço para emoção, acrescentando que estará presente para acompanhar os concorrentes ao longo da experiência.

No plano pessoal, Maria Botelho Moniz vive também uma fase particularmente feliz. A apresentadora está noiva do piloto de motociclismo Pedro Bianchi Prata, com quem mantém uma relação sólida e discreta. São pais do pequeno Vicente de 2 anos de idade. A maternidade trouxe uma nova fase de equilíbrio à vida da apresentadora, que concilia agora a carreira televisiva com a vida familiar.