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Filho de Maria Botelho Moniz cresce a olhos vistos: esta é a nova etapa do pequeno Vicente

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 6min
Filho de Maria Botelho Moniz cresce a olhos vistos: esta é a nova etapa do pequeno Vicente - TVI

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Maria Botelho Moniz, reconhecida apresentadora de televisão e atriz portuguesa, continua a consolidar a sua posição como uma das figuras centrais da TVI, destacando-se na condução de formatos de entretenimento e reality shows, entre os quais o recente «1.ª Companhia». Com uma carreira sólida e uma forte ligação ao público, a comunicadora tem mantido uma presença constante tanto no pequeno ecrã como nas redes sociais, onde reúne uma vasta base de seguidores.

Na vida pessoal, Maria Botelho Moniz atravessa igualmente uma fase muito especial. A apresentadora é noiva do piloto de todo-o-terreno Pedro Bianchi Prata, com quem tem um filho, Vicente, nascido em novembro de 2023. Desde o nascimento do bebé, o casal tem partilhado alguns momentos do crescimento do filho, que já dá sinais do seu desenvolvimento e independência.

Recentemente, foi Pedro Bianchi Prata quem revelou um desses momentos carinhosos, ao mostrar o pequeno Vicente a comer à mesa. Na publicação, o piloto escreveu: «Já come à mesa. ❤️», acompanhando o texto com uma fotografia do filho.

A partilha rapidamente gerou uma onda de reações por parte dos seguidores, que encheram a publicação de comentários carinhosos e elogiosos. Entre as mensagens deixadas, destacam-se: “Este menino derrete os nossos corações”, “não se preocupe… vai sempre ser o seu bebé… pelo menos até aos 30 anos…😢”, “E sem TM ou tablet, parabéns pela vossa escolha”, “Lindo, assim é que é Parabéns 👏😍”, “Olá querido amiguinho Vicente !!! Bjinhos grandes para ti e papás ❤️❤️❤️😍”, “Vão crescendo faz parte 😍😍😍” e “Bom dia Vicente, mamã e papá, feliz fim de semana!! Bjs 😘😘😘”.

Entre a vida profissional em destaque na televisão e a felicidade no seio familiar, Maria Botelho Moniz vive uma fase de grande realização pessoal e profissional, marcada pelo crescimento do filho e pela estabilidade da sua vida familiar.

Veja aqui mais um video ternurento da família: 

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