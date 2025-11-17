Filho de Maria Botelho Moniz faz dois anos. E, a sua festa de aniversário está a dar que falar

Filho de Maria Botelho Moniz faz dois anos. E, a sua festa de aniversário está a dar que falar

Maria Botelho Moniz e a homenagem arrebatadora ao filho.

Esta segunda-feira dia 17 de Novembro de 2025, Maria Botelho Moniz não deixou passar em branco o 2.º aniversário do filho Vicente, fruto da sua relação com Pedro Bianchi Prata, e emocionou os seguidores com uma declaração de amor intensa.

O pequeno Vicente celebra dois anos esta terça-feira, dia 17 de novembro, e a apresentadora partilhou nas redes sociais palavras que tocaram o coração de todos: «Dois anos do coração a bater fora do peito. Parabéns, meu amor, que privilégio ouvir todos os dias a palavra “mãe”! 💙»

A festa de aniversário, com o tema inspirado na construção civil, tornou-se ainda mais especial à luz desta mensagem, transformando-se num momento de celebração e de profundo amor e gratidão. Entre miniaturas de obras, máquinas de brincar e um bolo personalizado, destacou-se acima de tudo o sentimento de uma mãe que acompanha o crescimento do filho e as suas descobertas diárias.

Através das suas palavras, deixou claro que, por mais intensos que sejam os desafios da vida, nada supera a felicidade de estar em família e de viver os pequenos momentos ao máximo.

Percorra a galeria de fotografias que preparamos com os melhores momentos da festa do filho de Maria Botelho Moniz.

