Há um gesto tocante entre Maria Botelho Moniz e o filho que está a gerar uma onda de comentários

Maria Botelho Moniz esteve a viver uns dias de descanso nas paradisíacas Maldivas, onde desfrutou de umas férias em família que já conquistaram os seguidores. A apresentadora, ao lado do noivo, Pedro Bianchi Prata, e do pequeno Vicente, tem feito partilhas comoventes, mas nenhuma como esta.

Num vídeo que rapidamente se tornou viral, Maria surge a trocar um “beijinho de esquimó” com o filho. Nariz com nariz, num gesto muito carinhoso: «Digam-me uma coisa melhor que um beijinho de esquimó. Eu espero», escreveu a apresentadora.

Com quase 60 mil 'gostos', os seguidores reagiram me massa a este momento: «Aiii tão boooom», «É amor puro ❤️❤️❤️ família de amor e união ❤️❤️❤️ que assim seja sempre!!!!», «Momento de fofura do dia 😍».

Além do vídeo, Maria mostrou ainda novas fotografias em família, onde se vê a felicidade dos três num cenário que parece saído de um postal: água cristalina, pôr do sol de sonho e muitos sorrisos. As fotos têm encantado os seguidores, que não se cansam de elogiar a forma doce e tranquila como a apresentadora vive esta fase da sua vida.

Este período de descanso surge depois de meses intensos, marcados por projetos televisivos de grande visibilidade. Depois de ter conduzido as galas e o especial do «Big Brother Verão», Maria prepara-se agora para um novo desafio: apresentar o reality show «1.ª Companhia», que estreia já a 1 de janeiro. Entre os desafios profissionais e a alegria de ver o filho crescer, a apresentadora encerra este ano com o coração cheio.