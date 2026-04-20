Mais sexy do que nunca: Maria Botelho Moniz posa em biquíni e gera onda de elogios

Uma das apresentadoras mais acarinhadas do país, Maria Botelho Moniz, partilhou este domingo com os fãs vários registos daquela que foi a sua semana. Entre diversas fotografias ternurentas em que surge ao lado do filho, Vicente, e do noivo, Pedro Bianchi Prata, destacou-se uma imagem rara da apresentadora da TVI em biquíni.

No carrossel de fotografias divulgado no Instagram, Maria Botelho Moniz posa em biquíni em frente ao espelho, exibindo a excelente forma física em que se encontra. Há já algum tempo que a comunicadora optou por tornar-se mais ativa e por adotar hábitos alimentares mais saudáveis, sendo agora visíveis os resultados dessa mudança.

A publicação de Maria Botelho Moniz encantou os seguidores, sobretudo pelas imagens em que surge acompanhada pela família. “Família linda”, “Que dump tão bonitinho e amoroso”, “Casal maravilhoso com um filho lindooooo”, “Sejam muito felizes hoje amanhã e sempre, beijocas para vocês e para o vosso rebento que é um docinho e muito fofinho”, “perfeitinhos” e “Casal maravilhoso e pais de um menino maravilhoso” são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.