Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Mais sexy do que nunca: Maria Botelho Moniz posa em biquíni e gera onda de elogios

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 45min
Mais sexy do que nunca: Maria Botelho Moniz posa em biquíni e gera onda de elogios - TVI

Um fim de semana de sonho.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Uma das apresentadoras mais acarinhadas do país, Maria Botelho Moniz, partilhou este domingo com os fãs vários registos daquela que foi a sua semana. Entre diversas fotografias ternurentas em que surge ao lado do filho, Vicente, e do noivo, Pedro Bianchi Prata, destacou-se uma imagem rara da apresentadora da TVI em biquíni.

No carrossel de fotografias divulgado no Instagram, Maria Botelho Moniz posa em biquíni em frente ao espelho, exibindo a excelente forma física em que se encontra. Há já algum tempo que a comunicadora optou por tornar-se mais ativa e por adotar hábitos alimentares mais saudáveis, sendo agora visíveis os resultados dessa mudança.

A publicação de Maria Botelho Moniz encantou os seguidores, sobretudo pelas imagens em que surge acompanhada pela família. “Família linda”, “Que dump tão bonitinho e amoroso”, “Casal maravilhoso com um filho lindooooo”, “Sejam muito felizes hoje amanhã e sempre, beijocas para vocês e para o vosso rebento que é um docinho e muito fofinho”, “perfeitinhos” e “Casal maravilhoso e pais de um menino maravilhoso” são alguns dos comentários que se podem ler na partilha.

Relacionados

Desesperada por encontrar a sua gata, Soraia Sousa quase sofreu uma queda grave

Já a conhecemos há anos, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Kelly Bailey. E vai surpreender

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo sombrio de Melanie é descoberto

Amor à Prova
Hoje
1

Vem aí em «Amor à Prova»: Convite de Cris deixa Bruno incrédulo e temer o pior

Amor à Prova
qui, 8 jan
2

Vem aí em «Terra Forte»: Flor recorda-se que foi Maria de Fátima quem a atirou do cruzeiro

Terra Forte
Hoje
3

Exclusivo «Terra Forte»: Flor conta a António que o traiu

Terra Forte
dom, 8 mar
4

Exclusivo «Terra Forte»: No aniversário de Rosinha, Sammy oferece-lhe prenda inesperada e com significado

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi recebe uma proposta surpreendente

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: No aniversário de Rosinha, Sammy oferece-lhe prenda inesperada e com significado

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Alice usa alzheimer de Afonso para obter informações sobre a mãe de Nico

Amor à Prova
Hoje

Matilde Breyner vive momento de tensão ao volante, mas um “milagre” evita acidente

Ontem

Tony Carreira faz pedido de ajuda e fãs reagem de imediato

Hoje

Mais sexy do que nunca: Maria Botelho Moniz posa em biquíni e gera onda de elogios

Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Melanie termina o namoro com André e foge

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Poderosa e sensual: Famosa atriz deixa seguidores de "queixo caído" com curvas de sonho

Terra Forte
Hoje

Tony Carreira faz pedido de ajuda e fãs reagem de imediato

Hoje

Filho de Maria Botelho Moniz cresce a olhos vistos: esta é a nova etapa do pequeno Vicente

Hoje

“Parar e respirar”: Atriz muito acarinhada vive momento sensível e emociona fãs

Hoje

Mais sexy do que nunca: Maria Botelho Moniz posa em biquíni e gera onda de elogios

Hoje

Aos 40 anos, Jessica Athayde dá reviravolta na sua vida e começa um novo e inesperado capítulo

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã