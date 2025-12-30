Maria Botelho Moniz derrete corações com experiência que o filho jamais esquecerá

Maria Botelho Moniz e o companheiro, o piloto Pedro Bianchi Prata, viveram um Natal muito especial em família, repleto de momentos felizes e inesquecíveis. A apresentadora passou parte dos dias no norte de Portugal, junto da família de Pedro, aproveitando para desfrutar da natureza e das paisagens cobertas de neve, numa experiência que encantou todos.

Durante a estadia, o casal dedicou tempo ao pequeno Vicente, de 2 anos, proporcionando-lhe momentos únicos ao ar livre. Brincaram na neve, construíram um boneco de neve, fizeram anjinhos no chão e passearam de carro entre os pinheiros, transformando o Natal numa verdadeira aventura familiar.

Maria Botelho Moniz partilhou estas experiências no Instagram, acompanhadas de fotografias encantadoras da família no meio da neve, onde se podia ver a alegria e surpresa do pequeno Vicente a explorar este novo mundo branco. Na legenda, a apresentadora escreveu: «Ainda sobre o Natal a Norte ❄️», partilhando a felicidade de todos.

Os comentários não tardaram a chegar, elogiando a família e desejando boas festas: «Família linda ❤️», «O norte. Sempre o norte!», «Que fofinho! Lindo ❤️ o Vicente a mexer e ver a neve pela primeira vez 😍 Amoo.», «Retratos tão bonitos», «O boneco de neve para o Vicente», «A alegria do Vicente na neve 😃😍 aqueles dedinhos a fazer bolas de neve 😍 que momento maravilhoso ❤️», entre muitos outros.

Este Natal no norte ficou assim marcado pela alegria, simplicidade e magia da neve, reforçando os laços familiares e criando memórias que certamente permanecerão para sempre na vida de Maria, Pedro e do pequeno Vicente.