Maria Botelho Moniz derrete-se com imagem que conta a sua história de amor: «Paizão»

O dia 21 de agosto foi de festa para a família de Maria Botelho Moniz e Bianchi Prata. O piloto e companheiro da apresentadora da TVI completou 51 anos e a data foi assinalada com partilhas cheias de emoção e ternura.

Na sua página de Instagram, a apresentadora do «Big Brother Verão», de 41 anos, publicou uma fotografia que encantou os seguidores: Bianchi aparece no mar, com um grande sorriso, enquanto segura o pequeno Vicente ao colo, protegido com chapéu e braçadeiras. Uma imagem simples, mas adorável entre pai e filho. O aniversariante não tardou em reagir à partilha da companheira, deixando um comentário emocionado: «Obrigado meu amor❤️.»

Também os seguidores se juntaram às celebrações com mensagens carinhosas. Entre os muitos comentários, destacam-se palavras como: «O menino mais feliz com o Pai mais dedicado e presente ❤️❤️ muitos parabéns Pedro! 🎉🎂🍾🎁🎊 desejo um dia feliz, muita saúde e muitos anos de vida ❤️❤️ Beijinhos para todos vós 😘😘😘» ou ainda: «Parabéns ao Pedro e um grande beijinho 🥂🎉».

Bianchi, por sua vez, fez questão de partilhar alguns momentos do dia na sua própria página. O piloto publicou fotografias onde surge a soprar as velas do bolo, rodeado da família. Nas fotografias, aparece com Maria e Vicente ao colo, muito feliz.

Na legenda, o aniversariante revelou o quanto este dia ficará marcado na memória: «51 anos 🎉 Hoje celebrei mais um ano de vida da melhor forma possível: rodeado de quem mais amo. (…) Foi das maiores emoções da minha vida ouvir o meu filho dizer “Parabéns, Pai” e cantar os parabéns para mim. São momentos como este que ficam gravados no coração para sempre.»

Relembre-se deste momento emotivo em que a apresentadora fala da sua familia emocionada:

Bianchi não escondeu também a gratidão por toda a família presente, desde a mãe e a irmã Catarina até aos sobrinhos Alice e Miguel. E apesar da ausência de alguns elementos próximos, como o pai e outras figuras da família, deixou claro que os sentiu em espírito neste dia tão especial.

Veja aqui um dos videos mais amorosos do pequeno Vicente:

Para terminar, deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que se lembraram dele nas redes sociais: «Obrigado à vida, obrigado à minha família, obrigado a todos os que fazem parte do meu caminho. Que venham muitos mais anos, sempre com saúde, amor e união. ❤️»

Um aniversário marcado pelo amor, pelas memórias em família e, acima de tudo, pela felicidade de ver o pequeno Vicente a crescer ao lado de um pai presente e dedicado.