Maria Botelho Moniz está agora viver em família aquilo que a maioria já viveu há uns meses

Depois do ‘Big Brother Verão’, a apresentadora Maria Botelho Moniz prepara-se para regressar ao ecrã da TVI com mais um grande desafio profissional. A partir do primeiro dia do novo ano, a apresentadora irá conduzir o programa ‘1.ª Companhia’, marcando assim o seu regresso aos reality shows do canal.

Antes de abraçar este novo projeto, a comunicadora decidiu fazer uma pausa para recarregar energias e desfrutar de tempo de qualidade com a família. Acompanhada pelo companheiro, Pedro Bianchi Prata, e pelo filho de ambos, Vicente, de dois anos, Maria Botelho Moniz rumou até às Maldivas para uma escapadinha que descreve como “o verão que não tivemos”. Um lugar que trás recordações muito especiais à apresentadora, as Maldivas foi o destino onde foi pedida em casamento.

Nas primeiras imagens partilhadas no Instagram, na manhã de terça-feira, 25 de novembro, a apresentadora mostrou aos seus seguidores a beleza paradisíaca do arquipélago localizado no Oceano Índico. Entre águas cristalinas e paisagens idílicas, surgem também registos da viagem em família: um deles mostra o casal e o pequeno Vicente no avião; noutro, já em solo maldiviano, vê-se o menino a explorar o novo destino.

Com a agenda profissional carregada nos últimos meses, tanto Maria como Pedro Bianchi Prata decidiram aproveitar uma pausa conjunta, longe das responsabilidades e da intensidade da vida em Portugal. A apresentadora partilhou ainda alguns momentos de tranquilidade e cumplicidade familiar, reforçando a importância deste descanso merecido.

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e comentários carinhosos dos seguidores. “Bem merecido! Divirtam-se”, “Maravilhosos”, “Férias felizes, família linda” e “Desfrutem com o lindo Vicente” foram algumas das mensagens deixadas na caixa de comentários, evidenciando o carinho que o público nutre por Maria Botelho Moniz e pela sua família.

Um regresso aguardado

Enquanto desfruta destes dias de descanso nas Maldivas, a apresentadora prepara-se para regressar à televisão num formato que promete trazer nostalgia, emoção e espírito de equipa. ‘1.ª Companhia’ regressa assim à grelha da TVI, desta vez com Maria ao leme, num arranque que está já a gerar grande expectativa.

Com energias renovadas e rodeada pelos seus, Maria Botelho Moniz vive o equilíbrio perfeito entre família e carreira — e os fãs não podiam estar mais entusiasmados com o que aí vem.