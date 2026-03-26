Maria Botelho Moniz recebe dedicatória comovente do noivo: «Fez-me perceber o que é a felicidade»

Maria Botelho Moniz foi surpreendida pelo noivo Pedro Bianchi Prata com uma mensagem de aniversário cheia de emoção, celebrando o amor e a parentalidade partilhada.

Pedro partilhou nas redes sociais: «Parabéns, Maria ❤️ Obrigado por tudo. Por seres a mãe incrível que és para o Vicente e por me dares a oportunidade de viver isto contigo. Ser pai ao teu lado fez-me perceber o que é mesmo a felicidade. Love you ❤️». A dedicatória reflete a profunda gratidão pelo vínculo familiar que construíram.

A apresentadora da TVI, conhecida por «Dois às 10», «Big Brother Verão» e «1.ª Companhia», e o piloto formam um dos casais mais queridos do panorama mediático português. Pais do pequeno Vicente, equilibram carreiras de sucesso com uma vida familiar harmoniosa, inspirando seguidores com momentos autênticos.

Recorde a passagem de Maria pelo programa «Bom Dia Alegria»: