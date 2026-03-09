Maria Botelho Moniz recebe surpresa nunca antes vista e fica de «lágrimas nos olhos»

No passado sábado, dia 7, realizou-se um jantar de reencontro do programa “1.ª Companhia”, reunindo vários ex-concorrentes e também os instrutores que fizeram parte de um dos formatos televisivos mais marcantes da televisão portuguesa. O momento foi vivido com grande emoção por todos os presentes e rapidamente começou a dar que falar nas redes sociais.

Entre os participantes esteve Maria Botelho Moniz, apresentadora do programa e noiva do piloto Pedro Bianchi Prata, que partilhou alguns registos desse encontro especial no Instagram. Nas imagens divulgadas, é possível ver o ambiente de cumplicidade e nostalgia entre todos os que fizeram parte da experiência televisiva. A apresentadora mostrou-se visivelmente emocionada, com lágrimas nos olhos, ao recordar os momentos vividos durante o programa e o impacto que este teve na sua vida.

Um dos momentos mais marcantes da noite aconteceu quando Filipe Delgado, um dos concorrentes mais icónicos de “1.ª Companhia”, decidiu surpreender Maria Botelho Moniz com um presente muito especial: uma maquete do programa, cuidadosamente preparada para recordar a experiência que uniu todo o grupo.

Na legenda da publicação, a apresentadora deixou uma mensagem carregada de sentimento: «Todos um bocadinho meus. Para sempre! ♥️ Vejam no último vídeo o presente lindo que o Filipe me deu que me deixou de queixo caído e lágrimas nos olhos.»

A partilha gerou uma verdadeira onda de carinho por parte dos fãs e dos antigos participantes do programa, que encheram a caixa de comentários com mensagens emocionadas. Entre as muitas reações, destacam-se algumas como: «És (muito) especial Maria!»; «AMO TANTO 🥹 és lindaaaa!!!!»; «Para sempre a minha Maria»; «A nossa Maria»; «Coração cheio ❤️ beijo minha querida amiga»; «Que convívio maravilhoso na companhia destas pessoas incríveis 🤩 Querida Maria, és linda por dentro e por fora! Que privilégio foi podermos privar contigo nesta noite mágica»; «A nossa Generala!»; «Uma honra ter partilhado contigo mais uma experiência que vou levar para a vida. És linda»; «Sem dúvida és uma excelente apresentadora e foi o melhor programa até hoje»

Entre as muitas mensagens, houve ainda quem recordasse com saudade a experiência televisiva:

«Um grupo fenomenal! Que saudades de todos. O Filipe sempre a surpreender. Linda prenda Maria! Continuem felizes e venha a 2.ª Companhia.»

Este reencontro mostrou que, apesar de o programa já ter terminado há algum tempo, o espírito de camaradagem e amizade entre todos continua bem vivo, provando que a experiência de **“1.ª Companhia” deixou memórias inesquecíveis para quem a viveu por dentro e para o público que acompanhou cada momento.