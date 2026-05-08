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Maria Botelho Moniz sobre os comentários ao seu corpo: «As pessoas dizem coisas muito feias»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 3min
Maria Botelho Moniz sobre os comentários ao seu corpo: «As pessoas dizem coisas muito feias» - TVI

A apresentadora respondeu sem rodeios.

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Maria Botelho Moniz, apresentadora há 21 anos, reflete no podcast «Dona da Casa» da Antena 3 sobre o escrutínio constante à sua imagem física, convencida de que já não deveria existir essa atenção em 2026.

Num excerto emotivo, a comunicadora reage a elogios recentes ao seu corpo em biquíni: «Quando é que vai deixar de ser? Já está bom. Já disseram que eu estava mais gorda, já disseram que eu estava a emagrecer, já disseram que eu estava mais magra. Pelos vistos, já disseram que eu estava atrevida e sexy. Já disseram tudo, não já? É cansativo, é pequenino, reduz-te».

«As coisas mais horríveis foram ditas por mim própria, a mim própria, dentro da minha cabeça. “Estás mal. A sério que chegámos aqui? Que número é este?”», confessa. No entanto tinha também um «anjinho no outro ombro» a lembrar que «isto é temporário. Para um bem maior. Para tu teres finalmente o teu bebé».

Apesar de 99% de comentários positivos, Moniz explica: «Tu vais para casa a pensar nesse último remate final. Nesse último reparo. Não na meia hora de elogios». Aborda saúde mental, luto pelo namorado, reality shows e maternidade.

Recorde ainda a passagem da apresentadora pelo programa «Bom Dia Alegria»:

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