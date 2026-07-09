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"Não estou preparado para viver isso, nem quero estar”: a emocionante declaração de Pedro Bianchi Prata a Maria Botelho Moniz

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 52min
"Não estou preparado para viver isso, nem quero estar”: a emocionante declaração de Pedro Bianchi Prata a Maria Botelho Moniz - TVI

Impossível ficar indiferente a este testemunho do noivo da apresentadora do Big Brother Verão

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Pedro Bianchi Prata voltou comover os seguidores com uma declaração comovente a Maria Botelho Moniz. Depois do momento emotivo vivido na última gala do Big Brother Verão, o piloto recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão sobre a noiva, a maternidade e a importância de valorizar quem amamos enquanto os temos por perto.

A Maria é colo”, começou por escrever. Pedro explicou que essa é uma realidade que o pequeno Vicente, filho do casal, conhece bem. “Quando quer adormecer, pede a mãe, pede a música calminha que só ela lhe canta e aconchega-se no colo onde encontra paz”, revelou.

A publicação surgiu depois de Maria Botelho Moniz se ter emocionado durante uma conversa com Nuno Brito, concorrente do reality show apresentado por Maria e que recordou a perda dos pais na sua Curva da Vida. A partilha do concorrente acabou por tocar numa ferida muito pessoal da apresentadora, que também já enfrentou a dor de perder o pai e um namorado. Ao assistir a esse momento, Pedro confessou que não conseguiu ficar indiferente. “Enquanto ouvia a Maria falar com o Nuno, percebi exatamente o que ela estava a sentir”, escreveu.

No final da mensagem, o piloto deixou ainda uma reflexão que muitos seguidores consideraram especialmente comovente. “Enquanto os temos connosco, devemos aproveitar cada abraço, cada colo e cada momento. Porque, um dia, são essas memórias que ficam para sempre”.

Maria Botelho Moniz respondeu de forma simples, mas igualmente emotiva: “Que nunca lhe falte o colo. ❤️”. Entre os muitos comentários destacou-se ainda o de uma seguidora que resumiu o sentimento geral: “Permita-me que lhe diga que a Maria é maravilhosa, mas o Pedro não é menos. Felicidades para a vossa linda família ❤️”.

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