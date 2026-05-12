Noivo de Maria Botelho Moniz impressiona com preparação para um dos momentos mais importantes da sua vida

Pedro Bianchi Prata, conhecido piloto de motociclismo e noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou recentemente a captar a atenção nas redes sociais ao partilhar um momento muito especial ligado àquela que continua a ser uma das suas maiores paixões: o motociclismo e a competição de alta intensidade.

O piloto revelou aos seguidores um olhar exclusivo sobre os bastidores da sua exigente preparação para um dos maiores desafios da sua carreira: o Dakar 2027. Através de um reel publicado no Instagram, Pedro Bianchi Prata mostrou parte da rotina intensa de treinos, disciplina e dedicação que tem vindo a construir muito antes da competição arrancar oficialmente.

Pedro Bianchi Prata escreveu: «Os resultados não aparecem só porque a mota está mais rápida, porque as baterias duram mais ou porque a tecnologia evolui. Os resultados aparecem com trabalho, disciplina, foco e muitas horas invisíveis longe das corridas. ⚡️»

O piloto explicou ainda que passou o fim de semana no Offroad Center, entre aulas, treinos, clientes e passeios off-road, mantendo sempre o foco na preparação física e mental. Mesmo no que seria teoricamente um dia de descanso, o ritmo manteve-se intenso.

«Fim de tarde. Ir às compras, entrar no carro e seguir para o CAR Jamor. Equipar, treinar, puxar pelo corpo e pela mente. Porque o Dakar 2027 não se prepara em janeiro de 2027… prepara-se agora. Quando chegarmos lá, já temos que estar prontos. 💪⚡️», escreveu ainda.

A publicação rapidamente recebeu centenas de reações e mensagens de apoio, com seguidores e admiradores a destacarem a determinação, o profissionalismo e a capacidade de superação do piloto. Muitos comentários elogiaram a sua disciplina e motivação, desejando-lhe força para o longo caminho até ao Dakar.