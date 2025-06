Novo vídeo do filho de Maria Botelho Moniz faz furor: «Está tão crescido»

Vicente, o filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata, voltou a encantar os fãs nas redes sociais. O pai babado partilhou um vídeo enternecedor do menino de apenas 2 anos, que já demonstra ser muito desembaraçado e independente.

No vídeo, vemos Vicente a andar pela casa até à cozinha, decidido a ir buscar o seu leite, enquanto Pedro Bianchi Prata o acompanha com a câmara na mão e o sorriso na voz. O momento captado é tão simples quanto doce, mas tem derretido corações.

O melhor do nosso mundo ❤️", escreveu Pedro Bianchi Prata na legenda da publicação. Maria Botelho Moniz reagiu com um emoji cheio de ternura: «❤️🫠», comentou, rendida ao momento do filho.