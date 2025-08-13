O «dia de rapazes» que encheu o coração do filho de Maria Botelho Moniz

Filho de Maria Botelho Moniz vive «nível de felicidade: máxima». E o motivo é tão simples!

Enquanto Maria Botelho Moniz se preparava para brilhar na gala do Big Brother, o companheiro, Pedro Bianchi Prata, decidiu dedicar-se inteiramente ao filho Vicente, de apenas 1 ano e 9 meses. «Hoje foi dia de rapazes 💙», começou por escrever nas redes sociais, partilhando um vídeo cheio de sorrisos, aventuras e ternura.

A primeira paragem foi no centro comercial. Vicente, sentado no carrinho de compras, surpreendeu os seguidores ao exibir orgulhosamente o seu novo capacete, «finalmente encontramos um que lhe serve!», contou o pai. Entre risos, o pequeno ainda experimentou o boné de Bianchi Prata, todo divertido.

Depois, veio a realização de um “sonho antigo”: pai e filho subiram até ao topo de um monte para verem de perto as “ventoinhas”, nome carinhoso com que Vicente batizou as turbinas eólicas. «O brilho nos olhos dele… não tem preço! ✨», confessou Bianchi Prata, emocionado.

Mas a energia do pequeno não se ficou por aí. Pelo parque de estacionamento, Vicente correu entusiasmado, apontando e dizendo as marcas dos carros que via. A curiosidade, tão própria desta idade, transformou cada momento numa nova descoberta.

De volta a casa, houve tempo para mais brincadeiras: no elevador, o pequeno divertiu-se com o cão da família. Depois, veio a rotina, lavar os dentes, tomar banho e preparar-se para uma noite tranquila. «Mais um dia simples… mas perfeito ❤️», resumiu o piloto e orgulhoso pai.

Nas redes sociais, a partilha conquistou centenas de reações e comentários carinhosos. Zé Lopes não resistiu a deixar um “Que maravilha ❤️”, enquanto outros seguidores encheram a publicação de elogios: «O Vicente está sempre a rir, a vibrar com cada nova coisa que vê, com cada nova experiência ❤️❤️ que assim seja sempre ❤️❤️» e ainda «Que grande e extraordinário Pai que o Vicente tem. 👏👏».

Mais do que um registo do dia, esta partilha de Bianchi Prata é um retrato de momentos de partilha e diversão, entre pai e filho.