O «dia de rapazes» que encheu o coração do filho de Maria Botelho Moniz

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:02
O «dia de rapazes» que encheu o coração do filho de Maria Botelho Moniz - TVI

Foi um daqueles dias que se guardam para sempre.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Enquanto Maria Botelho Moniz se preparava para brilhar na gala do Big Brother, o companheiro, Pedro Bianchi Prata, decidiu dedicar-se inteiramente ao filho Vicente, de apenas 1 ano e 9 meses. «Hoje foi dia de rapazes 💙», começou por escrever nas redes sociais, partilhando um vídeo cheio de sorrisos, aventuras e ternura.

A primeira paragem foi no centro comercial. Vicente, sentado no carrinho de compras, surpreendeu os seguidores ao exibir orgulhosamente o seu novo capacete, «finalmente encontramos um que lhe serve!», contou o pai. Entre risos, o pequeno ainda experimentou o boné de Bianchi Prata, todo divertido.

Depois, veio a realização de um “sonho antigo”: pai e filho subiram até ao topo de um monte para verem de perto as “ventoinhas”, nome carinhoso com que Vicente batizou as turbinas eólicas. «O brilho nos olhos dele… não tem preço! ✨», confessou Bianchi Prata, emocionado.

Mas a energia do pequeno não se ficou por aí. Pelo parque de estacionamento, Vicente correu entusiasmado, apontando e dizendo as marcas dos carros que via. A curiosidade, tão própria desta idade, transformou cada momento numa nova descoberta.

De volta a casa, houve tempo para mais brincadeiras: no elevador, o pequeno divertiu-se com o cão da família. Depois, veio a rotina, lavar os dentes, tomar banho e preparar-se para uma noite tranquila. «Mais um dia simples… mas perfeito ❤️», resumiu o piloto e orgulhoso pai.

Nas redes sociais, a partilha conquistou centenas de reações e comentários carinhosos. Zé Lopes não resistiu a deixar um “Que maravilha ❤️”, enquanto outros seguidores encheram a publicação de elogios: «O Vicente está sempre a rir, a vibrar com cada nova coisa que vê, com cada nova experiência ❤️❤️ que assim seja sempre ❤️❤️» e ainda «Que grande e extraordinário Pai que o Vicente tem. 👏👏».

Mais do que um registo do dia, esta partilha de Bianchi Prata é um retrato de momentos de partilha e diversão, entre pai e filho. 

Relacionados

«Foi o meu pequeno ajudante»: Filho de Maria Botelho Moniz já ajuda Pedro Bianchi Prata

«Vou sentir para sempre...»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove-se com o hábito que tem com o filho desde que nasceu

Filho de Maria Botelho Moniz arranca gargalhadas aos fãs: “Está muito trânsito, estou a trabalhar!”

«Dias assim são tudo»: Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, vive o dia que todos os pais desejam

“Aconteceu”: Noivo de Maria Botelho Moniz partilha instante de puro amor com o pequeno Vicente

Mais Vistos

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
Ontem
1

Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia expulsa a própria família, deixando-os sem casa

A Fazenda
seg, 7 jul
3

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

seg, 4 ago
4

Vem aí em «A Protegida»: O momento em que JD descobre que Carlota é sua filha

A Protegida
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

A Protegida
Hoje

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
Ontem

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Hoje

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo

Festa é Festa
Hoje

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Hoje

O «dia de rapazes» que encheu o coração do filho de Maria Botelho Moniz

Hoje

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão têm um ritual que se repete todos os anos

A Fazenda
Ontem

O nome Lowê tem história. E, Rita Pereira revela tudo

Ontem

Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN