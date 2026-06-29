O gesto tocante de Vicente antes da estreia de Maria Botelho Moniz: «Desejar boa sorte à mãe»

Pedro Bianchi Prata destacou a preparação intensa que antecede a estreia de Maria Botelho Moniz no Big Brother Verão, lembrando que esta é a segunda vez que a apresentadora assume o formato, depois do sucesso da primeira edição no ano passado. Na publicação, deixou ainda um gesto de carinho à companheira, desejando-lhe uma boa estreia e pedindo-lhe para “arrasar”.

Na mensagem partilhada, Pedro explicou que o público vê apenas o momento final, mas não as semanas de preparação, as noites a trabalhar até tarde e a exigência envolvida em cada detalhe. O piloto e empresário fez questão de realçar o empenho de Maria e a forma como ela se dedica ao projeto com enorme profissionalismo.

A publicação mostra também o orgulho de Pedro em acompanhar este percurso de perto. Segundo ele, houve momentos em que bastava estar presente, e outros em que até adormecia com os cartões dos concorrentes na mão, enquanto Maria continuava a preparar tudo.

Pedro Bianchi Prata descreveu ainda a imagem partilhada como um retrato perfeito da correria antes de uma estreia. Entre maquilhagem e últimos retoques, houve sempre espaço para um abraço do pequeno Vicente, num momento que simboliza o apoio familiar nesta nova etapa.

O pai destacou que é importante que o filho cresça a perceber que, por detrás de cada conquista, existe trabalho, esforço, dedicação e muito amor. A mensagem termina com um incentivo direto à apresentadora: “Boa estreia, Maria. Arrasa! ❤️”

Com palavras de reconhecimento e carinho, Pedro reforçou a dimensão humana e invisível do trabalho que antecede uma emissão em direto. E deixou claro que, nos bastidores, há muito mais do que aquilo que o público vê. Aproveite para ver ou rever o grande regresso da apresentadora ao formato: