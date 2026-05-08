«O nome do meio deste menino é felicidade»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações nas redes sociais

Pedro Bianchi Prata partilhou um vídeo enternecedor dos «nossos fins de tarde ❤️», onde o pequeno Vicente, de dois anos e meio, fruto do seu relacionamento com Maria Botelho Moniz, surge numa bicicleta e de pé numa carrinha de caixa aberta, enchendo os seguidores de ternura.

No vídeo, Vicente mostra destreza motora ao «andar» com os pés no chão na bicicleta, passando depois para a carrinha aberta, explorando com entusiasmo típico da idade. A publicação, vista como símbolo de rotinas felizes em família, recebeu milhares de gostos e comentários derretidos.

Uma seguidora escreveu: «O nome do meio deste menino é felicidade», captando o sentimento geral de admiração pela cumplicidade pai-filho.

Vicente, nascido a 19 de novembro de 2023, é o centro das atenções do casal, com partilhas frequentes de marcos como primeiros passos, visitas ao Off-road Center do pai e momentos a ver a mãe na TV.

Pedro, piloto de motos e campeão mundial, e Maria, apresentadora de «Big Brother Verão» e «1.ª Companhia», equilibram carreiras agitadas com paternidade dedicada, inspirando fãs com simplicidade e amor.