Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

«O nome do meio deste menino é felicidade»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações nas redes sociais

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:51
«O nome do meio deste menino é felicidade»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações nas redes sociais - TVI

Vicente continua a derreter os corações dos portugueses.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Pedro Bianchi Prata partilhou um vídeo enternecedor dos «nossos fins de tarde ❤️», onde o pequeno Vicente, de dois anos e meio, fruto do seu relacionamento com Maria Botelho Moniz, surge numa bicicleta e de pé numa carrinha de caixa aberta, enchendo os seguidores de ternura.

No vídeo, Vicente mostra destreza motora ao «andar» com os pés no chão na bicicleta, passando depois para a carrinha aberta, explorando com entusiasmo típico da idade. A publicação, vista como símbolo de rotinas felizes em família, recebeu milhares de gostos e comentários derretidos.

Uma seguidora escreveu: «O nome do meio deste menino é felicidade», captando o sentimento geral de admiração pela cumplicidade pai-filho.

Vicente, nascido a 19 de novembro de 2023, é o centro das atenções do casal, com partilhas frequentes de marcos como primeiros passos, visitas ao Off-road Center do pai e momentos a ver a mãe na TV.

Pedro, piloto de motos e campeão mundial, e Maria, apresentadora de «Big Brother Verão» e «1.ª Companhia», equilibram carreiras agitadas com paternidade dedicada, inspirando fãs com simplicidade e amor.

Relacionados

Maria Botelho Moniz sobre os comentários ao seu corpo: «As pessoas dizem coisas muito feias»

“Agora queremos mais”: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação muito esperada

Filho de Maria Botelho Moniz cresce a olhos vistos: esta é a nova etapa do pequeno Vicente

Mais sexy do que nunca: Maria Botelho Moniz posa em biquíni e gera onda de elogios

Maria Botelho Moniz mostra momento inesquecível e adorável com o filho: “Aproveitar cada minuto”

«Tenho muita dificuldade em perdoar»: Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inesperada

Conheça o local onde o noivo de Maria Botelho Moniz cresceu. E, o filho já lá foi

«Dá ainda mais força»: Noivo de Maria Botelho Moniz celebra marco emocionante

Mais Vistos

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Hoje
1

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

Hoje
2

Entre na festa de aniversario dos filhos da Ines Aires Pereira. Eis o detalhe que chamou à atenção

seg, 30 mar
3

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha do que aconteceu no cruzeiro recusa fazer queixa de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha quebra o silêncio sobre o que aconteceu a Flor no cruzeiro

Terra Forte
ter, 5 mai
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos pede um favor comovente a Vítor

Amor à Prova
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha do que aconteceu no cruzeiro recusa fazer queixa de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Nelson é roubado na sua própria oficina?

Amor à Prova
Hoje

Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme

Ontem

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

Hoje

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Domingos pede um favor comovente a Vítor

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

«O nome do meio deste menino é felicidade»: filho de Maria Botelho Moniz derrete corações nas redes sociais

Hoje

Maria Botelho Moniz sobre os comentários ao seu corpo: «As pessoas dizem coisas muito feias»

Hoje

Inês Aires Pereira revela que o filho recém-nascido enfrentou vários desafios de saúde nos primeiros dias de vida

Hoje

'Cara chapada' da mãe, esta jovem é filha de uma grande estrela da televisão

Hoje

Laura Figueiredo fica em lágrimas com gesto dos filhos

Ontem

Estrela de «Morangos com Açúcar» anuncia noivado em cenário digno de filme

Ontem
Mais Fora do Ecrã