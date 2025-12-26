“O sonho realizou-se”: Este foi o momento que encheu o coração de Maria Botelho Moniz neste Natal

A apresentadora Maria Botelho Moniz, noiva do piloto Pedro Bianchi Prata, tem sido uma das figuras públicas mais acarinhadas pelo público português, tanto na televisão como nas redes sociais. A cumplicidade do casal, marcada pela empatia, genuinidade e proximidade com as pessoas, tem conquistado fãs de todas as idades, que acompanham com carinho cada partilha do seu dia a dia.

Um dos grandes protagonistas dessa ligação especial com o público é, sem dúvida, o pequeno Vicente, de 2 anos. O filho do casal tem vindo a encantar quem os segue pela sua alegria contagiante, ternura natural e sentido de humor, já tão evidentes apesar da pouca idade. Sempre que surge nas redes sociais da apresentadora, Vicente arranca sorrisos e comentários cheios de carinho.

Neste Natal, Maria Botelho Moniz já tinha revelado, de forma antecipada, qual era um dos maiores desejos do filho para esta quadra festiva. Vicente, que está a aprender inglês, pediu ao Pai Natal um autocarro escolar amarelo, inspirado nos famosos school buses. Um pedido simples, mas cheio de significado, que rapidamente se tornou um dos grandes “sonhos” do menino.

«Fala em inglês sim. Ele de manhã faz ali três horas num sítio de brincadeira para começar a socializar com alguns miúdos, em que uma das professoras só fala em inglês com eles, para eles também se irem familiarizando. E ele agora absorveu estas coisas e diz coisas como “yellow school bus”» disse a apresentadora.

E o dia tão esperado chegou. A apresentadora recorreu ao Instagram para partilhar vários momentos ternurentos de Vicente a brincar com o tão desejado presente. Nas imagens, o menino surge à janela, concentrado e radiante, a brincar com o autocarro amarelo em forma de brinquedo, visivelmente feliz e absorvido pelo momento.

“… e ao vigésimo quarto dia, o sonho realizou-se”, escreveu Maria Botelho Moniz na legenda, numa partilha marcada pelo olhar de uma “mãe babada”, emocionada por ver o sorriso do filho ao concretizar um desejo tão simples quanto especial.

Recorde-se que, numa entrevista recente, a apresentadora já tinha revelado que este tinha sido precisamente o pedido de Vicente ao Pai Natal, mostrando como o Natal da família é vivido de forma autêntica, próxima e centrada nos pequenos grandes momentos.

Os comentátios foram mesmo muitos: «Yellow school bus 😍» disse Zé Lopes; «E o Pai Natal trouxe o carro amarelo 😊 maravilhoso 💙»; «É tão bom !! Feliz Natal»; «O Natal é deles e ele realizou o seu maior desejo neste devido aos pais maravilhosos que tem 🥹 um Feliz Natal para vocês ❤️» entre muitos outros.

Veja agora as imagens partilhadas por Maria Botelho Moniz na galeria de fotografias que preparámos para si.