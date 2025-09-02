Pedro Bianchi Prata celebra data especial com o filho Vicente — mas sem Maria Botelho Moniz

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 53min
O noivo da apresentadora rumou ao Porto para celebrar uma data especial ao lado do filho Vicente.

Pedro Bianchi Prata, noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, viajou até ao Porto para uma ocasião muito especial: o aniversário da avó. O piloto fez-se acompanhar do filho, Vicente, e partilhou o momento nas redes sociais através de um emocionante vídeo em formato reels.

«Hoje viemos ao Porto de surpresa para dar os parabéns à melhor mãe e avó do mundo. Filmámos o Vicente a dizer ‘parabéns, vovó Nini’ e foi impossível não nos emocionarmos. É sempre difícil estar longe da família e da minha cidade… Só faltas tu, Maria, para este jantar ser perfeito», escreveu Pedro, deixando evidente a saudade da companheira, que não pôde estar presente.

Maria Botelho Moniz, que apresenta os Especiais do Big Brother todas as noites, não conseguiu juntar-se à família nesta data especial, mas o gesto carinhoso do noivo fez questão de a incluir na celebração à distância.

 

A surpresa arrancou sorrisos e lágrimas, mostrando o lado mais familiar e afetivo do piloto, conhecido pela sua carreira desportiva, mas que nunca esconde a importância que dá aos seus entes queridos.

 

Pedro Bianchi Prata soma 34 anos de corridas e aposta em projeto inovador com motos elétricas.

O piloto com um nome incontornável do motociclismo nacional, Pedro Bianchi Prata celebrou, nas redes sociais, uma carreira recheada de títulos e momentos marcantes. O piloto e mentor da escola de motocross recordou que cada troféu conquistado — seja no Enduro, Bajas, Todo-o-Terreno, Dakar ou Mundial de Bajas — carrega histórias de sacrifício, suor e alegria.

Agora, rodeado por estas memórias, o campeão português vira-se para o futuro e abraça um novo desafio: a Moto 100% Elétrica – Powered by MOEVE.

O projeto será apresentado no terceiro episódio da série Off-Road Center Bianchi Prata, com estreia marcada para domingo, às 11h00, na Bola TV.

“Cada troféu nesta sala guarda uma história única… e é daqui que olho para o futuro”, partilhou o piloto, mostrando orgulho no caminho percorrido e entusiasmo pela nova etapa.

 

Mais sobre Pedro e Maria Botelho Moniz...

Maria Botelho Moniz, 41 anos, surpreendeu os concorrentes do “Big Brother Verão” com um bolo gigante feito de gomas, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Agora, a apresentadora revelou o segredo por trás da confeção do doce que conquistou fãs… e contou com uma ajuda muito especial.

Numa partilha no Instagram, Maria Botelho Moniz explicou, passo a passo, como construiu o bolo: «Só precisam de bases de esferovite (neste caso coladas umas às outras com fita dupla face), papel de alumínio (para as gomas não estarem em contacto com as bases), palitos e muuiiitttaaasss gomas!» 🍬

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

Mas a apresentadora não deixou passar em branco o apoio do noivo, Pedro Bianchi Prata, 51 anos, a quem dedicou um agradecimento especial: «Um obrigada especial ao Pedro Bianchi Prata (noivo e pai do Vicente) que esteve horas ao meu lado a espetar palitos em cada goma que lhe ia despejando à frente 😆».

Recorde, em vídeo, o momento em que Maria Botelho Moniz entrou na casa com o bolo que fez as delícias dos concorrentes.

 

No passado dia 7 de agosto, Maria Botelho Moniz foi uma das convidadas no programa "Dois às 10" e esteve à conversa com Cláudio Ramos. Maria Botelho Moniz partilhou a emoção da sua estreia como apresentadora do «Big Brother Verão», e revelou como tem sido viver este verdadeiro sonho. A apresentadora falou sobre o entusiasmo com que abraçou este novo desafio e destacou o carinho e apoio que tem recebido do público.

Durante a conversa, a apresentadora abriu ainda o coração sobre o momento positivo que está a viver, tanto a nível pessoal como profissional, mostrando-se grata por esta fase tão especial da sua vida. Veja, em baixo, um momento da conversa, em que Maria Botelho Moniz pondera engravidar novamente.

 

Em cima, espreite as galerias de fotografias de Maria Botelho Moniz que preparámos para si, inclusive do seu último look na gala do Big Brother Verão.

