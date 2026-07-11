Pedro Bianchi Prata revela o destino perfeito para quem tem crianças: «Paraíso no coração de Lisboa» e a entrada é gratuita

Pedro Bianchi Prata voltou a derreter os seguidores com uma partilha dedicada ao filho, Vicente. Através de um vídeo publicado no Instagram, o piloto mostrou um momento simples, mas cheio de significado, naquele que considera ser o «pequeno paraíso no coração de Lisboa».

Pedro refere-se então à Tapada das Necessidades, um local de entrada livre e super dinâmico que Vicente adora:

«Um pequeno paraíso no coração de Lisboa. Entre árvores centenárias, patos, galinhas, pavões e tantos outros animais, as crianças podem crescer em contacto com a natureza, explorar, descobrir e simplesmente ser crianças.

Num mundo cada vez mais acelerado, estes momentos simples são os que ficam para sempre na memória.»

Na legenda da publicação, Pedro Bianchi Prata refletiu sobre a importância de abrandar o ritmo e aproveitar os pequenos momentos em família.

«Há fins de tarde que valem mais do que qualquer reunião, treino ou compromisso», começou por escrever.

O companheiro de Maria Botelho Moniz revelou que ir buscar o filho ao parque e vê-lo brincar livremente em contacto com a natureza é uma das experiências que mais valoriza no dia a dia.

«Ir buscar o Vicente ao parque e vê-lo correr livremente, rodeado pela natureza, é daqueles momentos que nos fazem abrandar e lembrar o que realmente importa», partilhou.

Na mesma publicação, Pedro destacou ainda os encantos da Tapada das Necessidades, que descreveu como «um pequeno paraíso no coração de Lisboa», onde as crianças podem crescer em contacto com os animais e explorar o mundo à sua volta.

«Num mundo cada vez mais acelerado, estes momentos simples são os que ficam para sempre na memória», concluiu.

A publicação rapidamente conquistou os seguidores, que elogiaram a cumplicidade entre pai e filho e a mensagem deixada pelo piloto sobre a importância de valorizar os momentos em família. «Pedro o Vicente está um Amor maravilhoso beijinho família linda felicidades beijinho para os três. ❤️❤️❤️» e «Que maravilha! ❤️❤️🙌🙌» são alguns dos comentários que pode ler na publicação.