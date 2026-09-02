“Será que este amor nunca vai parar de crescer?” Pedro Bianchi Prata emociona-se com o filho

Noivo de Maria Botelho Moniz leva filho ao lugar onde ele próprio cresceu: «Foi aqui que comecei»

Pedro Bianchi Prata voltou a partilhar um momento especial ao lado do filho. O piloto publicou um vídeo onde o pequeno Vicente demonstra que já herdou uma das grandes paixões do pai: as motas.

Nas imagens, o menino surge na garagem e mostra-se à vontade no meio das várias máquinas. O que mais surpreendeu os seguidores foi a facilidade com que consegue identificar as diferentes motas e até reconhecer a respetiva cilindrada, revelando um interesse que parece crescer de dia para dia.

Orgulhoso, Pedro Bianchi Prata acompanhou o vídeo com uma legenda carregada de ternura. “Adora saber o nome das motos todas ❤️”, escreveu. Logo depois, deixou uma pergunta: “Será que este amor nunca vai parar de crescer? Pois todos os dias o meu coração parece que vai explodir ❤️☺️”.

A publicação não demorou a receber centenas de reações. Muitos seguidores destacaram a cumplicidade entre pai e filho e a curiosidade do pequeno Vicente. Entre os comentários, podem ler-se mensagens como: “Parabéns pais maravilhosos por esse menino tão lindo e esperto” e ainda “Que amor de menino 💙”.

O vídeo mostra um lado mais pessoal de Pedro Bianchi Prata, que frequentemente partilha momentos em família nas redes sociais. Desta vez, o destaque foi para o entusiasmo de Vicente pelo universo das duas rodas, uma paixão que o piloto conhece bem e que, ao que tudo indica, já começou a passar para a geração seguinte.