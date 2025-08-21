Serão estas as imagens mais bonitas de Maria Botelho Moniz?

  • TVI Novelas
  Hoje às 17:17
Serão estas as imagens mais bonitas de Maria Botelho Moniz? - TVI

Internet louca com a apresentadora.

Maria Botelho Moniz voltou a conquistar os seus seguidores com uma partilha especial no Instagram. A apresentadora de 41 anos publicou uma série de fotografias da última gala do Big Brother Verão, onde surge deslumbrante e cheia de confiança.

O primeiro registo, a preto e branco, mostra o seu sorriso radiante enquanto veste um elegante fato em tons de preto e verde. O detalhe que não passou despercebido foram os brincos em tom de esmeralda, que rapidamente se tornaram tema entre os seguidores. Um dos comentários resume bem a reação geral: «O detalhe para além de tudo lindo, são as esmeraldas nas orelhas da maravilhosa MBM».

Nas imagens seguintes, Maria partilhou bastidores da gala, captando a energia da preparação antes de entrar em direto, bem como o momento em que pisa o palco com um sorriso seguro e luminoso. A caixa de comentários encheu-se de elogios, entre eles: «A mais linda de todas😍❤️» e ainda «Maria como este lugar lhe fica bem 🌿💝».

A elegância e simpatia da apresentadora têm feito dela uma das figuras mais acarinhadas da televisão portuguesa. Mas para além do lado profissional, Maria tem partilhado também capítulos da sua vida pessoal. Recorde-se que, no final de 2023, foi mãe pela primeira vez de Vicente, fruto da relação com Pedro Bianchi Prata, de 50 anos. Desde então, o casal tem dividido com os fãs alguns momentos que traduzem a felicidade desta nova fase.

Relembre-se deste momento único, quando a apresentadora revelou a gravidez: 

 

Entre a maternidade, o sucesso televisivo e a forma autêntica como se mostra ao público, Maria Botelho Moniz continua a encantar quem a segue. E, a julgar pelas reações, muitos acreditam que estas podem mesmo ser algumas das imagens mais bonitas que a apresentadora já partilhou.

